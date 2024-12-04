Торговля и мигранты. Почему Трамп угрожает Канаде и чем это чревато

Как это может ударить по союзнику Украины и каким будет ответ самой Канады – читайте в материале РБК-Украина .

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С возвращением к власти Дональда Трампа США рискуют испортить отношения с одним из ближайших союзников и своим соседом Канадой, которая также является одним из важных партнеров Украины. Трамп в первый день президентства планирует ввести 25% тарифы на все канадские товары, которые ударят по экономике страны, об этом он заявил в соцсети Truth Social.

Какие замечания к Канаде имеет Трамп

Трамп имеет к Канаде две главные претензии: безопасность границы и дисбаланс в торговле.

США имеют сухопутную границу только с двумя странами. На юге с Мексикой и на севере с Канадой. По мнению Трампа, через канадскую границу в Штаты попадают нелегальные мигранты и поставляются наркотики. В частности, речь идет о фентаниле. Это синтетический опиоид, на основе которого производится значительно мощнее даже героина наркотики. Он стал настоящим убийцей в США. Ежегодно в стране от него умирают до 70 тысяч. людей.

С октября 2023 по сентябрь 2024 Таможенно-пограничная служба США (CBP) зарегистрировала чуть менее 199 000 "встреч" нелегалов на границе с Канадой. Это лица, задержанные на нелегальном въезде в США и те, кто не имел права на въезд, но попытался попасть в страну. За это же время власти США изъяли около 5 245 кг наркотиков, преимущественно марихуаны. Это меньше, чем около 25 000 кг, изъятых за тот же период годом ранее.

В то же время это на порядок меньше, чем то, что просачивается в США через границу с Мексикой. CBP за тот же период зафиксировала более 2,13 миллиона "встреч" на границе США и Мексики.

Канада является одним из самых крупных торговых партнеров США. Обе страны, а также Мексика входят в зону свободной торговли USMCA – название происходит от первых букв стран.

Благодаря зоне около 60% нефти, импортируемой в США, поступает по трубопроводам из Канады. Из-за добычи сланцевой нефти Соединенные Штаты снова являются крупнейшим в мире производителем нефти. Но многие нефтеперерабатывающие заводы США созданы для переработки тяжелой сырой нефти из Канады, а не легкой американской. Поэтому США экспортируют большую часть этой продукции и продолжают импортировать нефть из Канады. Также часть американских компаний разместили производства в Канаде. Как следствие, в 2023 году торговый дефицит с Канадой составил 119 млрд. дол.

Трамп планирует уменьшать дефицит торговли с Канадой так же, как и с другими странами – с помощью тарифов. Кроме того, тарифы должны стать средством давления и относительно границы.

Трюдо и Трамп – сложный разговор

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 30 ноября совершил частный визит в резиденцию Трампа на курорт Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Как отметил Трюдо после встречи, разговор с Трампом касался вопросов торговли и безопасности границ. В официальных сообщениях ее описали как "хорошую". Канадский премьер сообщил избранному президенту США, что количество мигрантов, нелегально пересекающих канадскую границу, мизерно по сравнению с прибывающими из Мексики.

Но, как сообщает Fox News, Трамп был очень прямым, когда речь шла о претензиях к Канаде. В ответ на угрозы внедрения торговых тарифов, Трюдо заявил, что этот шаг "полностью убьет канадскую экономику", сообщает издание со ссылкой на два источника, присутствующих во время разговора обоих лидеров.

В ответ Трамп якобы переспросил: "ваша страна не сможет выжить, если не будет обдирать США на сумму в 100 млрд долларов?" Далее Трамп в качестве троллинга предложил Трюдо сделать Канаду 51-м штатом США и саркастически добавил, что Трюдо мог бы стать его губернатором. В целом же Трамп дал понять, что ожидает перемен от правительства Канады еще до своей инаугурации – 20 января следующего года.

Чем может ответить Канада

В ответ на обвинения Трампа в отношении нелегальных мигрантов правительство Канады усилит контроль за границей. Министр общественной безопасности страны Доминик Леблан заявил, что его правительство может сделать дополнительные инвестиции на границе, не сообщая конкретных подробностей. Будут введены более жесткие ограничения, чтобы мигранты не могли проехать через Канаду в США без соответствующего разрешения.

"Мы будем продолжать закручивать гайки в этом процессе, чтобы убедиться, что мы продолжаем иметь иммиграционную систему и границы, фактически поддерживающие целостность и безопасность, над которой канадцы и американцы работают ежедневно", — сказал Леблан.

Ответ на возможное введение тарифов не так очевиден. Как отмечает Radio Canada, правительство рассматривает введение своих тарифов уже против американских товаров.

Тарифная война может нанести больший вред Канаде, чем США. Тем не менее, имеются сферы, в которых тарифы будут болезненными для Вашингтона с политической точки зрения. В частности, Канада может угрожать ввести тарифы на сельское хозяйство США, например молочные продукты и зерно. Это ударит по фермерам центральных штатов, последовательно поддерживающих Трампа.

Также рассматриваются ограничения против компаний, владельцы которых сейчас близки к Трампу. Среди вариантов – Tesla, поскольку ее основатель Илон Маск сейчас входит в ближайшее окружение избранного президента США.