Трюдо пообещал Трампу усилить пограничный контроль, - СМИ
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал избранном президенту США Дональду Трампу ужесточить контроль над незащищенной совместной границей. Обещание было дано во время их встречи во Флориде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Агентство напоминает, что в пятницу Трюдо вылетел во Флориду, чтобы поужинать с Трампом. Визит состоялся после угрозы новоизбранного президента США ввести пошлины на канадский импорт, если Оттава не воспрепятствует мигрантам, а также наркотикам, которые попадают в Америку. Поскольку Канада отправляет 75% всего экспорта товаров и услуг в США, соответственно тарифы нанесли бы существенный ущерб экономике.
В комментарии канадской вещательной корпорации министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан, который сидел за столом с Трюдо и Трампом, сообщил, что они обсудили дополнительные меры безопасности, которые страна собирается ввести.
"Мы собираемся рассмотреть возможность закупки, например, дополнительных беспилотников, дополнительных полицейских вертолетов, мы собираемся передислоцировать персонал... мы считаем, что граница в безопасности. Я думаю, важно показать канадцам и американцам, что мы предпринимаем видимые и мощные шаги, и именно это мы и собираемся сделать", - сказал он.
Также Леблан пообещал, что по вышесказанным планам страны предоставит более подробную информацию в ближайшие дни и недели. В том числе, Канада продолжит утверждать, что пошлины нанесут ущерб обеим странам, учитывая, насколько экономики двух стран взаимосвязаны.
"Я уверен, что американцы поймут, что продолжать действовать таким образом не в их интересах", - сказал он, охарактеризовав встречу за ужином как очень теплую и сердечную.
Трамп в свою очередь заявил в субботу, что обсудил вопросы границы, торговли и энергетики на "очень продуктивной" встрече с Трюдо.
Напомним, около месяца назад агентство Reuters писало, что победа Трампа и возвращение его в Белый дом 20 января - может обернуться экономическими проблемами и необходимостью принятия трудных решений для Трюдо, которого республиканцы когда-то назвали "крайне левым сумасшедшим".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.