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Победа Трампа может обернуться проблемами для Трюдо в Канаде, - Reuters

Четверг 07 ноября 2024 08:02
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Победа Трампа может обернуться проблемами для Трюдо в Канаде, - Reuters Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (flickr.com)
Автор: Эдуард Ткач

Дональд Трамп вновь избрался на пост президента США. Но его победа может принести проблемы как Канаде, так и канадскому премьер-министру Джастину Трюдо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство пишет, что возвращение Трампа в Белый дом 20 января 2025 года может обернуться экономическими проблемами и необходимостью принятия трудных решений для премьера Канады Трюдо, которого республиканцы когда-то назвали "крайне левым сумасшедшим".

По словам аналитиков и экономистов, к возможным последствиям относятся торговые спросы, которые могут ввергнуть Канаду в рецессию, поскольку 75% ее экспорта идет в США, а также поток из тысячи людей направляются на север через границу с США.

Победа Трампа добавляет Трюдо проблем, поскольку опросы показывают, что он, скорее всего, проиграет своему оппоненту-консерватору на выборах, которые должны пройти на протяжении года.

Reuters отмечает, что замедление темпов роста экономики Канады и стремительное подорожание стоимости жизни за последние несколько лет являются главными темами предвыборной кампании, которая происходит на фоне дипломатических споров с Китаем и Индией, которые препятствуют усилиям по диверсификации торговли.

Канада, которая является четвертой в мире страной-производителем сырой нефти, больше всего уязвима перед планом Трампа ввести пошлину на весь импорт, а также его обещанием увеличить производство энергии в США.

Лора Доусон из коалиции "Границы будущего", которая стремится облегчить двухстороннюю торговлю и поездки, заявила, что реальной проблемой станет постепенное снижение доверия инвесторов к северному соседу Америки.

"Для Канады четыре года президентства Трампа могут оказаться действительно очень долгими", - сказала она.

В то же время, министр финансов Канады Христя Фриланд отвечая на вопрос о победе Трампа в среду, попыталась успокоить канадцев.

"Многие канадцы были встревожены всю ночь, и я хочу сказать... что с Канадой все будет в порядке. У нас прочные отношения с Соединенными Штатами, у нас прочные отношения с президентом Трампом и его командой", - сказала она.

Однако в январе Трюдо заявил журналистам, что еще одно президентство Трампа станет "шагом назад", который осложнит жизнь Канады.

Reuters напомнило, что в 2022 году году Трамп назвал Трюдо "крайне левым сумасшедшим" за то, что он требовал от водителей грузовиков, которые пересекают границу, вакциниртва от COVID. А еще раннее, в июне 2018 года, республиканец покинул саммит G7 в Квебеке и раскритиковал канадского лидера ща то, что он "очень нечестный и слабый".

Трюдо поговорил с Трампом

Напомним, пару часов назад стало известно, что между Джастином Трюдо и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. Канадский премьер поздравил республиканца с победой на выборах, а также стороны обсудили партнерство между странами.

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Соединенные Штаты Америки Канада Дональд Трамп Джастин Трюдо
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