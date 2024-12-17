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Фріланд пішла з посади міністра фінансів Канади і написала листа Трюдо

Канада, Вівторок 17 грудня 2024 00:07
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Фріланд пішла з посади міністра фінансів Канади і написала листа Трюдо Фото: Христя Фріланд (facebook.com/freelandchrystia)
Автор: РБК-Україна

Христя Фріланд пішла з посади віцепрем’єр-міністерки і міністерки фінансів Канади через суперечки з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Основою для розбіжностей стала можлива "тарифна війна" із США з приходом у Білий дім Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний відкритий лист до Трюдо, який опублікувала Фріланд у соцмережі Х.

За словами посадовиці, Джастін Трюдо «позбавив її своєї довіри», запропонувавши піти з посади і обійняти інший пост.

"У п'ятницю ви сказали, що більше не бажаєте бачити мене на посаді міністра фінансів. Ви запропонували мені іншу посаду у кабінеті. Подумавши, я вирішила, що єдиним чесним і правильним кроком для мене буде піти з уряду. Щоб бути ефективним, міністр повинен говорити від імені прем'єра і з повною його довірою. Вашим рішенням ви дали зрозуміти, що я більше не маю такої довіри", - написала Фріланд.

За словами політикині, останніми тижнями вони з прем’єром Трюдо мали низку суперечок щодо майбутнього шляху Канади. Зокрема, мова йшла про можливе запровадження новообраним президентом Трампом 25% "карального" мита на канадські товари.

"Ми повинні дуже серйозно поставитися до цієї загрози. Це означає, що сьогодні ми повинні зберігати фінансову стабільність, щоб ми мали резерви, які можуть знадобитися у разі майбутньої тарифної війни. Це означає відмову від дорогих політичних хитрощів, які ми важко можемо собі дозволити і які змушують канадців сумніватися в тому, що ми усвідомлюємо серйозність ситуації", - зазначила Фріланд.

Щодо своїх майбутніх кроків у політиці Фріланд розповіла, що має намір балатуватися на наступних парламентських виборах.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп планує запровадити жорсткі торгові тарифи проти Канади. Детальніше про це читайте - в матеріалі РБК-Україна.

У відповідь прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо пообіцяв обраному президенту США Дональду Трампу посилити контроль над незахищеним спільним кордоном. Агентство Reuters тоді писало, що перемога Трампа і повернення його до Білого дому 20 січня - може обернутися економічними проблемами і необхідністю ухвалення важких рішень для Трюдо, якого республіканці колись назвали "вкрай лівим божевільним".

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Канада Джастін Трюдо
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