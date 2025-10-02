ua en ru
Французские спецназовцы арестовали капитана танкера "теневого флота"

Четверг 02 октября 2025 14:35
Французские спецназовцы арестовали капитана танкера "теневого флота" Фото: во Франции арестовали капитана танкера "теневого флота" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Французские спецназовцы арестовали капитана и первого помощника капитана танкера российского "теневого флота", которое, возможно, было причастно к недавним инцидентам с дронами вокруг Дании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Франции Себастьена Лекорню.

"Спасибо спецназовцам морской пехоты и экипажам ВМС Франции, которые вмешались в эти выходные на борту российского танкера теневого флота, который сейчас стоит на якоре у Сен-Назера. Их действия способствовали аресту двух членов экипажа", - заявил Лекорню.

Что известно об инциденте с судном

Напомним, ранее у берегов Франции был задержан российский нефтяной танкер. Его подозревают в причастности к "теневому флоту" страны-агрессора и запуску дронов, замеченных над Данией.

Что известно о судне

Построенный в 2007 году, нефтяной танкер длиной 244 м неоднократно менял название и флаг. Он был зарегистрирован в Габоне, на Маршалловых островах и в Монголии.

Кроме Европейского Союза, судно находится под санкциями Канады, Швейцарии, Новой Зеландии и Великобритании. Оно вышло из Приморска (РФ) 20 сентября и 20 октября должно прибыть в Вадинар (Индия).

Как работает "Теневой флот" России

Напомним, каждый шестой танкер в мире относится к "теневому флоту" РФ. Это составляет около 17% от всех действующих танкеров в мире.

На начало 2025 года аналитики насчитывали 940 судов, которые входили в "теневой флот" РФ, что на 45% превышает прошлогодний показатель.

Более 500 танкеров "теневого флота" находятся в "черных списках" Евросоюза, поэтому порты их не будут принимать, а страховщики - не будут предоставлять услуги страхования. Однако РФ продолжает покупать суда, чтобы заменить подсанкционные танкеры.

Ранее РБК-Украина писало, что Еврокомиссия в сентября представила 19-й санкционный пакет против РФ, который предусматривает и дополнительные санкции против российского "теневого флота".

