Французькі спецпризначенці заарештували капітана танкера "тіньового флоту"
Французькі спецпризначенці заарештували капітана та першого помічника капітана танкера російського "тіньового флоту", яке, можливо, було причетне до нещодавніх інцидентів з дронами навколо Данії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єр-міністра Франції Себастьєна Лекорню.
"Дякую спецназівцям морської піхоти та екіпажам ВМС Франції, які втрутилися цими вихідними на борту російського танкера тіньового флоту, що зараз стоїть на якорі біля Сен-Назера. Їхні дії сприяли арешту двох членів екіпажу", – заявив Лекорню.
Що відомо про інцидент з судном
Нагадаємо, раніше біля берегів Франції було затримано російський нафтовий танкер. Його підозрюють у причетності до "тіньового флоту" країни-агресора і запуску дронів, помічених над Данією.
Що відомо про судно
Побудований в 2007 році, нафтовий танкер довжиною 244 м неодноразово змінював назву та прапор. Він був зареєстрованим в Габоні, на Маршаллових островах та в Монголії.
Крім Європейського Союзу, судно перебуває під санкціями Канади, Швейцарії, Нової Зеландії та Великої Британії. Воно вийшло з Приморська (РФ) 20 вересня і 20 жовтня має прибути до Вадінара (Індія).
Як працює "Тіньовий флот" Росії
Нагадаємо, кожен шостий танкер у світі належить до "тіньового флоту" РФ. Це становить близько 17% від всіх діючих танкерів у світі.
На початок 2025 року аналітики налічували 940 суден, які входили до "тіньового флоту" РФ, що на 45% перевищує тогорічний показник.
Понад 500 танкерів "тіньового флоту" перебувають у "чорних списках" Євросоюзу, тому порти їх не прийматимуть, а страхувальники - не надаватимуть послуги страхування. Проте РФ продовжує купувати судна, аби замінити підсанкційні танкери.
Раніше РБК-Україна писало, що Єврокомісія у вересня представила 19-й санкційний пакет проти РФ, який передбачає і додаткові санкції проти російського "тіньового флоту".