ua en ru
Чт, 02 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Французькі спецпризначенці заарештували капітана танкера "тіньового флоту"

Четвер 02 жовтня 2025 14:35
UA EN RU
Французькі спецпризначенці заарештували капітана танкера "тіньового флоту" Фото: у Франції заарештували капітана танкера "тіньового флоту" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Французькі спецпризначенці заарештували капітана та першого помічника капітана танкера російського "тіньового флоту", яке, можливо, було причетне до нещодавніх інцидентів з дронами навколо Данії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єр-міністра Франції Себастьєна Лекорню.

"Дякую спецназівцям морської піхоти та екіпажам ВМС Франції, які втрутилися цими вихідними на борту російського танкера тіньового флоту, що зараз стоїть на якорі біля Сен-Назера. Їхні дії сприяли арешту двох членів екіпажу", – заявив Лекорню.

Що відомо про інцидент з судном

Нагадаємо, раніше біля берегів Франції було затримано російський нафтовий танкер. Його підозрюють у причетності до "тіньового флоту" країни-агресора і запуску дронів, помічених над Данією.

Що відомо про судно

Побудований в 2007 році, нафтовий танкер довжиною 244 м неодноразово змінював назву та прапор. Він був зареєстрованим в Габоні, на Маршаллових островах та в Монголії.

Крім Європейського Союзу, судно перебуває під санкціями Канади, Швейцарії, Нової Зеландії та Великої Британії. Воно вийшло з Приморська (РФ) 20 вересня і 20 жовтня має прибути до Вадінара (Індія).

Як працює "Тіньовий флот" Росії

Нагадаємо, кожен шостий танкер у світі належить до "тіньового флоту" РФ. Це становить близько 17% від всіх діючих танкерів у світі.

На початок 2025 року аналітики налічували 940 суден, які входили до "тіньового флоту" РФ, що на 45% перевищує тогорічний показник.

Понад 500 танкерів "тіньового флоту" перебувають у "чорних списках" Євросоюзу, тому порти їх не прийматимуть, а страхувальники - не надаватимуть послуги страхування. Проте РФ продовжує купувати судна, аби замінити підсанкційні танкери.

Раніше РБК-Україна писало, що Єврокомісія у вересня представила 19-й санкційний пакет проти РФ, який передбачає і додаткові санкції проти російського "тіньового флоту".

Читайте РБК-Україна в Google News
тіньовий флот НАФТА Франція
Новини
Відключатимуть світло навіть там, де не планували: Чернігівщина посилює графіки
Відключатимуть світло навіть там, де не планували: Чернігівщина посилює графіки
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим