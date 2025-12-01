RU

Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Во Франции сделали заявление о мирных переговорах накануне встречи Зеленского и Макрона

Фото иллюстративное: Фото: Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (president.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

Мирные переговоры в Украине не могут состояться без участия европейцев. А сегодняшний визит президента Украины Владимира Зеленского в Париж не случаен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, которое приводит Le Figaro.

"Мы приложили все усилия, чтобы все делалось в интересах мира в Украине и безопасности в Европе", - отметил Барро.

Он также добавил, что недавно представленный Соединенными Штатами план из 28 пунктов был существенно изменен.

"С одной стороны, мы добились исключения всего, что касается европейцев, а с другой стороны, мы впервые получили четкое заявление от Соединенных Штатов, которая выразила намерение сотрудничать с нами над подготовкой того, что называется гарантиями безопасности, то есть военных элементов, которые предотвратят любую дальнейшую агрессию со стороны Украины после достижения мира", - подчеркнул французский министр.

Он отметил, что пока Россия стремится ограничить возможности украинской армии, европейцы намерены поддерживать "крепкую постмирную" украинскую армию.

"Это потребует... чтобы мы помогли ей отстроиться", - пояснил Барро.

Министр также назвал "беспрецедентным в европейской истории" объединение 35 стран в так называемой коалиции решительных, созданной "чтобы обеспечить совместный ответ за пределами НАТО на вопросы безопасности" со времен окончания Второй мировой войны.

 

Визит Зеленского в Париж

Напомним, сегодня, в понедельник, 1 декабря, Зеленский находится с визитом в Париже. В Елисейском дворце он встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

После встречи главы обоих государств сделают заявления.

Мирный план США

Напомним, ранее в Соединенных Штатах представили новый мирный план для завершения войны в Украине, содержащий 28 пунктов, часть из которых была максимально выгодна для России.

В связи с этим 23 ноября в Женеве состоялась встреча делегаций США, Украины и Европы, где документ дорабатывали, чтобы сделать его более приемлемым для Киева. После этого план претерпел изменения и уже существенно отличался от первоначальной версии.

Работа над документом продолжается: 30 ноября США и Украина провели новые переговоры во Флориде. В частности, активно обсуждались вопросы территорий, затрагивалась также тема членства Украины в НАТО.

Подробнее об итогах переговоров - читайте в материале РБК-Украина.

Владимир ЗеленскийФранцияЭммануэль Макронмирный план США