Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

У Франції зробили заяву про мирні переговори напередодні зустрічі Зеленського та Макрона

Фото ілюстративне: Фото: Володимир Зеленський та Еммануель Макрон (president.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

Мирні переговори в Україні не можуть відбутися без участі європейців. А сьогоднішній візит президента України Володимира Зеленського до Парижа не випадковий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро, яку наводить Le Figaro.

"Ми доклали всіх зусиль, щоб усе робилося в інтересах миру в Україні та безпеки в Європі", - зазначив Барро.

Він також додав, що нещодавно представлений Сполученими Штатами план із 28 пунктів був суттєво змінений.

"З одного боку, ми домоглися виключення всього, що стосується європейців, а з іншого боку, ми вперше отримали чітку заяву від Сполучених Штатів, яка висловила намір співпрацювати з нами над підготовкою того, що називається гарантіями безпеки, тобто військових елементів, які запобіжать будь-якій подальшій агресії з боку України після досягнення миру", - підкреслив французький міністр.

Він зазначив, що поки Росія прагне обмежити можливості української армії, європейці мають намір підтримувати "міцну постмирну" українську армію.

"Це вимагатиме… щоб ми допомогли їй відбудуватися", - пояснив Барро.

Міністр також назвав "безпрецедентним у європейській історії" об’єднання 35 країн у так званій коаліції рішучих, створеній "щоб забезпечити спільну відповідь поза межами НАТО на питання безпеки" з часів закінчення Другої світової війни.

Візит Зеленського до Парижа

Нагадаємо, сьогодні, у понеділок, 1 грудня, Зеленський перебуває з візитом у Парижі. У Єлисейському палаці він зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Після зустрічі глави обох держав зроблять заяви.

Мирний план США

Нагадаємо, раніше у Сполучених Штатах представили новий мирний план для завершення війни в Україні, що містив 28 пунктів, частина з яких була максимально вигідна для Росії.

У зв’язку з цим 23 листопада в Женеві відбулася зустріч делегацій США, України та Європи, де документ доопрацьовували, щоб зробити його більш прийнятним для Києва. Після цього план зазнав змін і вже суттєво відрізнявся від первинної версії.

Робота над документом триває: 30 листопада США та Україна провели нові переговори у Флориді. Зокрема, активно обговорювалися питання територій, зачіпалась також тема членства України в НАТО.

Детальніше про підсумки переговорів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Володимир ЗеленськийФранціяЕммануель Макронмирний план США