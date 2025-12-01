У Франції зробили заяву про мирні переговори напередодні зустрічі Зеленського та Макрона

"Ми доклали всіх зусиль, щоб усе робилося в інтересах миру в Україні та безпеки в Європі", - зазначив Барро.

Він також додав, що нещодавно представлений Сполученими Штатами план із 28 пунктів був суттєво змінений.

"З одного боку, ми домоглися виключення всього, що стосується європейців, а з іншого боку, ми вперше отримали чітку заяву від Сполучених Штатів, яка висловила намір співпрацювати з нами над підготовкою того, що називається гарантіями безпеки, тобто військових елементів, які запобіжать будь-якій подальшій агресії з боку України після досягнення миру", - підкреслив французький міністр.

Він зазначив, що поки Росія прагне обмежити можливості української армії, європейці мають намір підтримувати "міцну постмирну" українську армію.

"Це вимагатиме… щоб ми допомогли їй відбудуватися", - пояснив Барро.

Міністр також назвав "безпрецедентним у європейській історії" об’єднання 35 країн у так званій коаліції рішучих, створеній "щоб забезпечити спільну відповідь поза межами НАТО на питання безпеки" з часів закінчення Другої світової війни.