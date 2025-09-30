Во Франции задержали танкер "теневого флота" РФ, который находится под санкциями

"После подозрения в нарушении правил судном Boracay был подан отчет в соответствующую прокуратуру в Бресте. Расследование продолжается", - заявили в ВМС Франции.

Танкер с сырой нефтью сейчас стоит на якоре у атлантического побережья западной Франции, недалеко от Сен-Назера.

Великобритания и ЕС ввели отдельные санкции против танкера в октябре 2024 года и феврале 2025 года.

ЕС заявил, что судно было связано с транспортировкой российской нефти и нефтепродуктов, "используя при этом нерегулярные и рискованные методы судоходства".

Великобритания заявила, что судно было "вовлечено в деятельность, целью или следствием которой является дестабилизация Украины ... или получение выгоды или поддержка правительства России" при перевозке нефти или нефтепродуктов российского происхождения из России в третью страну.

Отмечается, что судно, которое в декабре 2024 года изменило название на Boracay или в некоторых судоходных базах данных Pushpa, ранее называлось Kiwala. Корабли сохраняют один и тот же идентификационный номер ИМО в течение всей своей жизни, но меняют названия.