Во Франции задержали танкер "теневого флота" РФ, который находится под санкциями

Власти Франции расследуют вероятное нарушение со стороны нефтяного танкера Boracay под флагом Бенина. Судно находится под санкциями Европейского Союза и Великобритании, введенными против России.
Об этом сообщили Военно-морские силы Франции, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"После подозрения в нарушении правил судном Boracay был подан отчет в соответствующую прокуратуру в Бресте. Расследование продолжается", - заявили в ВМС Франции.
Танкер с сырой нефтью сейчас стоит на якоре у атлантического побережья западной Франции, недалеко от Сен-Назера.
Великобритания и ЕС ввели отдельные санкции против танкера в октябре 2024 года и феврале 2025 года.
ЕС заявил, что судно было связано с транспортировкой российской нефти и нефтепродуктов, "используя при этом нерегулярные и рискованные методы судоходства".
Великобритания заявила, что судно было "вовлечено в деятельность, целью или следствием которой является дестабилизация Украины ... или получение выгоды или поддержка правительства России" при перевозке нефти или нефтепродуктов российского происхождения из России в третью страну.
Отмечается, что судно, которое в декабре 2024 года изменило название на Boracay или в некоторых судоходных базах данных Pushpa, ранее называлось Kiwala. Корабли сохраняют один и тот же идентификационный номер ИМО в течение всей своей жизни, но меняют названия.
Напомним, ранее мы сообщали, что каждый шестой танкер в мире принадлежит к "теневому флоту" страны-агрессора. В целом это около 17% от всех действующих танкеров в мире.
На начало этого года аналитики насчитывали 940 судов, которые входили в "теневой флот" России. Эта цифра на 45% превышает прошлогоднюю.
Более 500 танкеров "теневого флота" находятся в "черных списках" Евросоюза, поэтому порты их не будут принимать, а страховщики - не будут предоставлять услуги страхования. Однако РФ продолжает покупать суда, чтобы заменить подсанкционные танкеры.
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что сейчас "теневой флот" страны-агрессора насчитывает до 1000 судов общим дедвейтом более 100 млн тонн. Большинство из них - старые и дешевые танкеры, которыми экспортируют нефть и нефтепродукты.
Добавим, что 19 сентября Еврокомиссия представила 19-й санкционный пакет против РФ, который предусматривает и дополнительные санкции против российского "теневого флота".