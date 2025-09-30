RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Во Франции задержали танкер "теневого флота" РФ, который находится под санкциями

Иллюстративное фото: во Франции задержали танкер "теневого флота" РФ, который находится под санкциями (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Власти Франции расследуют вероятное нарушение со стороны нефтяного танкера Boracay под флагом Бенина. Судно находится под санкциями Европейского Союза и Великобритании, введенными против России.

Об этом сообщили Военно-морские силы Франции, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"После подозрения в нарушении правил судном Boracay был подан отчет в соответствующую прокуратуру в Бресте. Расследование продолжается", - заявили в ВМС Франции.

Танкер с сырой нефтью сейчас стоит на якоре у атлантического побережья западной Франции, недалеко от Сен-Назера.

Великобритания и ЕС ввели отдельные санкции против танкера в октябре 2024 года и феврале 2025 года.

ЕС заявил, что судно было связано с транспортировкой российской нефти и нефтепродуктов, "используя при этом нерегулярные и рискованные методы судоходства".

Великобритания заявила, что судно было "вовлечено в деятельность, целью или следствием которой является дестабилизация Украины ... или получение выгоды или поддержка правительства России" при перевозке нефти или нефтепродуктов российского происхождения из России в третью страну.

Отмечается, что судно, которое в декабре 2024 года изменило название на Boracay или в некоторых судоходных базах данных Pushpa, ранее называлось Kiwala. Корабли сохраняют один и тот же идентификационный номер ИМО в течение всей своей жизни, но меняют названия.

 

"Теневой флот" РФ

Напомним, ранее мы сообщали, что каждый шестой танкер в мире принадлежит к "теневому флоту" страны-агрессора. В целом это около 17% от всех действующих танкеров в мире.

На начало этого года аналитики насчитывали 940 судов, которые входили в "теневой флот" России. Эта цифра на 45% превышает прошлогоднюю.

Более 500 танкеров "теневого флота" находятся в "черных списках" Евросоюза, поэтому порты их не будут принимать, а страховщики - не будут предоставлять услуги страхования. Однако РФ продолжает покупать суда, чтобы заменить подсанкционные танкеры.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что сейчас "теневой флот" страны-агрессора насчитывает до 1000 судов общим дедвейтом более 100 млн тонн. Большинство из них - старые и дешевые танкеры, которыми экспортируют нефть и нефтепродукты.

Добавим, что 19 сентября Еврокомиссия представила 19-й санкционный пакет против РФ, который предусматривает и дополнительные санкции против российского "теневого флота".

ФранцияРоссийская Федерациятеневой флотСанкции против России