У Франції затримали танкер "тіньового флоту" РФ, який перебуває під санкціями

Влада Франції розслідує ймовірне порушення з боку нафтового танкера Boracay під прапором Беніну. Судно перебуває під санкціями Європейського Союзу та Великої Британії, запровадженими проти Росії.
Про це повідомили Військово-морські сили Франції, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Після підозри у порушенні правил судном Boracay було подано звіт до відповідної прокуратури в Бресті. Розслідування триває", - заявили в ВМС Франції.
Танкер із сирою нафтою зараз стоїть на якорі біля атлантичного узбережжя західної Франції, неподалік від Сен-Назера.
Британія та ЄС запровадили окремі санкції проти танкера в жовтні 2024 року та лютому 2025 року.
ЄС заявив, що судно було пов'язане з транспортуванням російської нафти та нафтопродуктів, "використовуючи при цьому нерегулярні й ризиковані методи судноплавства".
Британія заявила, що судно було "залучено до діяльності, метою або наслідком якої є дестабілізація України ... або отримання вигоди чи підтримка уряду Росії" при перевезенні нафти або нафтопродуктів російського походження з Росії до третьої країни.
Зазначається, що судно, яке в грудні 2024 року змінило назву на Boracay або в деяких судноплавних базах даних Pushpa, раніше мало назву Kiwala. Кораблі зберігають один і той самий ідентифікаційний номер ІМО протягом усього свого життя, але змінюють назви.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що кожен шостий танкер у світі належить до "тіньового флоту" країни-агресорки. Загалом це близько 17% від всіх діючих танкерів у світі.
На початок цього року аналітики налічували 940 суден, які входили до "тіньового флоту" Росії. Ця цифра на 45% перевищує тогорічну.
Понад 500 танкерів "тіньового флоту" перебувають у "чорних списках" Євросоюзу, тому порти їх не прийматимуть, а страхувальники - не надаватимуть послуги страхування. Проте РФ продовжує купувати судна, аби замінити підсанкційні танкери.
Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що наразі "тіньовий флот" країни-агресорки налічує до 1000 суден загальним дедвейтом понад 100 млн тонн. Більшість з них - старі та дешеві танкери, якими експортують нафту та нафтопродукти.
Додамо, що 19 вересня Єврокомісія представила 19-й санкційний пакет проти РФ, який передбачає і додаткові санкції проти російського "тіньового флоту".