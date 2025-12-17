Во Франции прошли обыски у бывшего генпрокурора Украины Пискуна, - источники

Во Франции правоохранители сегодня, 17 декабря, провели обыски у бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По словам собеседников, обыски проводили по запросу Государственного бюро расследований.

Источники уточнили, что в ходе обысков у французской стороны возникли основания для задержания Пискуна.

Они добавили, что более подробные детали будут известны вскоре.

Слухи в СМИ

Напомним, ранее украинские СМИ со ссылкой на собственные источники писали, что обыски у Пискуна проходят якобы из-за того, что его подозревают в получении неправомерной выгоды для закрытия дела об умышленном убийстве, в котором фигурантом был олигарх Игорь Коломойский.

Святослав Пискун

Святослав Пискун - украинский юрист и политик. Родился 8 марта 1959 года в Бердичеве Житомирской области.

Он трижды занимал должность генерального прокурора Украины в разные периоды: 2002-2003, 2004-2005 и в 2007 году. Пискун также является генерал-лейтенантом налоговой милиции, государственным советником юстиции 1-го класса и бывшим народным депутатом Украины.

Во время своей карьеры на посту генпрокурора Пискун был вовлечен в несколько резонансных дел и политических конфликтов. Его увольняли и возвращали на должность через суды, а решения о его увольнении в 2007 году были позже признаны незаконными Киевским окружным административным судом.

После работы генпрокурором Пискун оставался активным в политике и правовой сфере. В 2020 году был назначен советником генерального прокурора Ирины Венедиктовой, но вскоре ушел с этой должности.