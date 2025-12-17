ua en ru
У Франції відбулися обшуки у колишнього генпрокурора України Піскуна, - джерела

Франція, Середа 17 грудня 2025 19:49
У Франції відбулися обшуки у колишнього генпрокурора України Піскуна, - джерела Фото: Святослав Піскун (lawyersunion.org.ua)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

У Франції правоохоронці сьогодні, 17 грудня, провели обшуки у колишнього генерального прокурора України Святослава Піскуна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, обшуки проводили за запитом Державного бюро розслідувань.

Джерела уточнили, що під час обшуків у французької сторони виникли підстави для затримання Піскуна.

Вони додали, що більш докладні деталі будуть відомі згодом.

Чутки у ЗМІ

Нагадаємо, раніше українські ЗМІ з посиланням на власні джерела писали, що обшуки у Піскуна відбуваються нібито через те, що його підозрюють в отриманні неправомірної вигоди для закриття справи про умисне вбивство, у якій фігурантом був олігарх Ігор Коломойський.

Святослав Піскун

Святослав Піскун - український юрист і політик. Народився 8 березня 1959 року в Бердичеві Житомирської області.

Він тричі обіймав посаду генерального прокурора України в різні періоди: 2002-2003, 2004-2005 і 2007 року. Піскун також є генерал-лейтенантом податкової міліції, державним радником юстиції 1-го класу і колишнім народним депутатом України.

Під час своєї кар'єри на посаді генпрокурора Піскун був залучений до кількох резонансних справ і політичних конфліктів. Його звільняли і повертали на посаду через суди, а рішення про його звільнення 2007 року були пізніше визнані незаконними Київським окружним адміністративним судом.

Після роботи генпрокурором Піскун залишався активним у політиці та правовій сфері. У 2020 році його призначили радником генеральної прокурорки Ірини Венедіктової, але незабаром він пішов із цієї посади.

До слова, кілька тижнів тому стало відомо про затримання колишнього в.о. першого віцепрезидента ДП "НАЕК "Енергоатом" Юрія Шейка.

Правоохоронці підозрюють його у зв'язках із росіянами.

