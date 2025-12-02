ua en ru
Задержан бывший топ-чиновник "Энергоатома": его подозревают в связях с Россией

Вторник 02 декабря 2025 11:25
Задержан бывший топ-чиновник "Энергоатома": его подозревают в связях с Россией Фото: Юрий Шейко (mev.gov.ua)
Автор: Юлия Акимова, Ірина Глухова

Бывший временно исполняющий обязанности первого вице-президента ГП "НАЭК "Энергоатом" был задержан. Его подозревают в связях с россиянами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Руслана Кравченко в Telegram.

Имя фигуранта официально не разглашается, однако, по данным источников РБК-Украина, речь идет о Юрии Шейко.

"Киевская городская прокуратура совместно с ГУ СБ Украины в городе Киеве и Киевской области задержали бывшего врио первого вице-президента ГП "НАЭК "Энергоатом". Он же - бывший первый заместитель министра энергетики Украины", - сообщил Кравченко.

По данным генпрокурора, чиновник причастен к манипуляциям при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности за ядерный ущерб - документа, напрямую касающегося национальной безопасности и ядерной отрасли государства.

Связь с Россией

Следствие установило, что 1 августа 2022 года он заключил договор страхования с ПАО "Просто-Страхование" на 105,642 млн грн.

Уже 12 августа чиновник подписал дополнительное соглашение и увеличил сумму до 130,925 млн гривен без экономических оснований, аргументируя это якобы решением немецкого перестраховщика "ЯСП".

Проверки, ревизии и судебно-экономическая экспертиза подтвердили искусственное завышение стоимости услуг на 18,6 млн грн. Именно эти средства, по данным следствия, были фактически выведены из стратегического предприятия.

При анализе структуры собственности ПАО "Просто-Страхование" правоохранители установили цепь аффилированных компаний, ведущую к российскому финансовому сектору. Основным владельцем является кипрская LAVIDIA LIMITED, тогда как миноритарные доли принадлежат ПАО "Жизнь и Пенсия" и гражданину Украины.

Дальнейший анализ корпоративных связей вывел следствие на ряд кипрских компаний, гражданина Армении, который контролировал часть операций, и предприятие "Р-Интер" (ранее "РЕСО-Интер").

Все эти связи в итоге сходятся к российскому холдингу "РЕСО", конечными бенефициарами которого являются граждане РФ. Кроме того, среди акционеров ПАО "Жизнь и Пенсия" также есть гражданин российской федерации - президент российской холдинговой компании "РЕСО".

Объявление подозрения

Как проинформировали в СБУ, сейчас следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц).

"Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления", - говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

Коррупционный скандал в "Энергоатоме"

Расследование антикоррупционных органов относительно масштабной схемы "откатов" в государственном энергосекторе, в частности в НАЭК "Энергоатом", вызвало значительный общественный резонанс.

По данным правоохранителей, организованная группа контролировала кадровые и финансовые потоки предприятия, используя посредников с кодовыми именами.

Сейчас установлены вероятные участники этой группы и их псевдонимы.

Подробнее о расследовании и все, что известно - собрало РБК-Украина в материале.

