Во Франции - политическая интрига: кто и почему спас правительство Лекорню от отставки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN .

Французское правительство под руководством премьер-министра Себастьяна Лекорню избежало немедленного свержения после того, как Социалистическая партия (PS) заявила, что не будет поддерживать вотум недоверия, несмотря на давление со стороны ультраправых и ультралевых сил. Это временно стабилизирует ситуацию вокруг 39-летнего премьера, которого на прошлой неделе Макрон сначала принял в отставку, а затем неожиданно вернул на должность.

В своей речи перед парламентом Лекорню сделал ключевую уступку - приостановил пенсионную реформу Эммануэля Макрона, которая предусматривала повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Это было главное требование левых, и именно этот шаг стал условием политического "перемирия". По подсчетам правительства, отмена реформы обойдется бюджету в 400 млн евро в 2026 году и 1,8 млрд евро в 2027-м.

Социалисты дали четкий сигнал: они не поддерживают правительство, но готовы торговаться за влияние, осознавая, что роспуск парламента и досрочные выборы могут привести к усилению ультраправых, которые уже опережают центристов Макрона в опросах.

Мы можем свергнуть правительство - мы уже делали это дважды. Но мы руководствуемся национальным интересом", - заявил лидер социалистов Борис Валло, намекнув на ограниченную, но критически важную поддержку.

Политическая шахматная партия Макрона

Макрон, который оказался под рекордным политическим давлением, предупредил: любая попытка свержения правительства автоматически запустит досрочные выборы. Для многих партий это означает риск потерять места в парламенте из-за радикализации электората - полюса "ультралевые vs ультраправые" вытесняют центристов и классические партии.

Кризис берет начало еще с 2024 года, когда Макрон, реагируя на провал своей партии на выборах в Европарламент, распустил Национальное собрание. Это решение привело к хаотическому политическому равновесию, когда парламент разделился на три несовместимых блока и ни одна реформа не проходит без жестких компромиссов.

Экономика сигнализирует тревогу

Политическая нестабильность уже отразилась на экономике: долг Франции растет, правительства меняются одно за другим, а рейтинговое агентство Fitch снизило кредитный рейтинг страны. Бизнес-круги фиксируют падение доверия, а инвесторы нервно реагируют на любые признаки новых выборов.

Что дальше

В четверг - ключевое голосование по доверию правительству.

Дебаты по бюджету могут стать точкой разлома, если Лекорню не соберет критическую поддержку.

Ультраправые готовятся к атаке, социалисты колеблются, Макрон ищет очередной ход в политической игре.

Франция входит в период политической турбулентности, где один неправильный шаг может запустить досрочные выборы с непредсказуемым результатом.