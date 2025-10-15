У Франції - політична інтрига: хто і чому врятував уряд Лекорню від відставки

Соціалістична партія тимчасово відмовилася підтримувати вотум недовіри, давши прем’єру Себастьяну Лекорню ще один шанс після призупинення пенсійної реформи Макрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN.

Французький уряд прем’єра Себастьяна Лекорню тимчасово залишився при владі, оскільки Соціалістична партія заявила, що не голосуватиме за його відставку, попри тиск з боку радикальних фракцій.

Це дало перепочинок 39-річному прем’єру, якого Макрон минулого тижня спершу відправив у відставку, а згодом раптово повернув на посаду.

У своїй промові перед парламентом Лекорню зробив ключову поступку - призупинив пенсійну реформу Еммануеля Макрона, що передбачала підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років. Це була головна вимога лівих, і саме цей крок став умовою політичного "перемир’я". За підрахунками уряду, скасування реформи обійдеться бюджету у 400 млн євро у 2026 році та 1,8 млрд євро у 2027-му.

Соціалісти дали чіткий сигнал: вони не підтримують уряд, але готові торгуватися за вплив, усвідомлюючи, що розпуск парламенту та дострокові вибори можуть призвести до посилення ультраправих, які вже випереджають центристів Макрона в опитуваннях.

"Ми можемо повалити уряд - ми вже робили це двічі. Але ми керуємось національним інтересом", - заявив лідер соціалістів Борис Валло, натякнувши на обмежену, але критично важливу підтримку.

Політичне бачення майбутнього Макрона

Еммануель Макрон, який опинився під рекордним політичним тиском, попередив: будь-яка спроба повалення уряду автоматично запустить дострокові вибори.

Для багатьох партій це означає ризик втратити місця у парламенті через радикалізацію електорату - полюси "ультраліві vs ультраправі" витісняють центристів і класичні партії.

До речі, дана політична криза бере початок ще з 2024 року, коли Макрон, реагуючи на провал своєї партії на виборах до Європарламенту, розпустив Національні збори. Це рішення призвело до хаотичної політичної рівноваги, коли парламент розділився на три несумісні блоки і жодна реформа не проходить без жорстких компромісів.

Економіка сигналізує тривогу

Політична нестабільність вже відбилася на економіці: борг Франції зростає, уряди змінюються один за одним, а рейтингове агентство Fitch знизило кредитний рейтинг країни. Бізнес-кола фіксують падіння довіри, а інвестори нервово реагують на будь-які ознаки нових виборів.

Що далі

У четвер - ключове голосування щодо довіри уряду.

Дебати по бюджету можуть стати точкою розлому, якщо Лекорню не збере критичну підтримку.

Ультраправі готуються до атаки, соціалісти вагаються, Макрон шукає черговий хід у політичній грі.

Франція входить у період політичної турбулентності, де один неправильний крок може запустити дострокові вибори з непередбачуваним результатом.