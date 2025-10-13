Во Франции объявили новый состав правительства под руководством Лекорню

Переназначенный премьер-министром Франции Себастьян Лекорню оставил на своих постах министра иностранных дел Жана-Ноэля Барро и министра юстиции Жерара Дарманина.

Наиболее заметным изменением стало назначение на пост министра внутренних дел Лорана Нуньеса - префекта полиции Парижа, который заменил на посту Бруно Ретайо, лидера консервативной Республиканской партии, питающего собственные президентские амбиции.

Бывший премьер-министр Элизабет Борн потеряла должность министра образования, ее заменил государственный служащий Эдуард Жеффрей.

Ветеран правоцентристского лагеря Катрин Вотрен, заменила Лекорню на посту министра обороны. Ранее она была министром труда в правительстве бывшего премьера Франсуа Байру, а также занимала министерский пост при бывшем президенте Жаке Шираке.

При своих должностях остались несколько важных министров, в частности министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро и министр финансов Ролан Лескюр.

Риск недолговечности

В то же время, как сообщает ВВС, нет никаких гарантий, что второе правительство Лекорню будет долговечным. Ультралевые и ультраправые партии намерены немедленно предложить вотум недоверия Кабинету.

Умеренные левые партии требуют от премьера приостановить реформу с повышением пенсионного возраста до 64 лет, а правоцентристы, наоборот, требуют не тормозить ее.

В случае невыполнения этих взаимоисключающих требований, и те, и другие политсилы, грозят поддержать вотум недоверия. В случае набора большинства голосов, новое правительство должно будет уйти в отставку.

Добавим, что ультраправая партия "Национальное объединение" уже в понедельник, 13 октября, готова внести резолюцию о вотуме недоверия новому правительству страны. Об этом сообщила лидер фракции в парламенте Марин Ле Пен.