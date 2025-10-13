У Франції оголосили новий склад уряду під керівництвом Лекорню

Перепризначений прем'єр-міністром Франції Себастьян Лекорню залишив на своїх посадах міністра закордонних справ Жана-Ноеля Барро і міністра юстиції Жерара Дарманіна.

Найпомітнішою зміною стало призначення на посаду міністра внутрішніх справ Лорана Нуньєса - префекта поліції Парижа, який замінив на посаді Бруно Ретайо, лідера консервативної Республіканської партії, що має власні президентські амбіції.

Колишній прем'єр-міністр Елізабет Борн втратила посаду міністра освіти, її замінив державний службовець Едуард Жеффрей.

Ветеран правоцентристського табору Катрін Вотрен, замінила Лекорню на посаді міністра оборони. Раніше вона була міністром праці в уряді колишнього прем'єра Франсуа Байру, а також обіймала міністерську посаду за колишнього президента Жака Ширака.

На своїх посадах залишилися кілька важливих міністрів, зокрема міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро та міністр фінансів Ролан Лескюр.

Ризик недовговічності

Водночас, як повідомляє ВВС, немає жодних гарантій, що другий уряд Лекорню буде довговічним. Ультраліві та ультраправі партії мають намір негайно запропонувати вотум недовіри Кабінету.

Помірковані ліві партії вимагають від прем'єра призупинити реформу з підвищенням пенсійного віку до 64 років, а правоцентристи, навпаки, вимагають не гальмувати її.

У разі невиконання цих взаємовиключних вимог, і ті, й інші політсили, погрожують підтримати вотум недовіри. У разі набору більшості голосів, новий уряд повинен буде піти у відставку.

Додамо, що ультраправа партія "Національне об'єднання" вже у понеділок, 13 жовтня, готова внести резолюцію про вотум недовіри новому уряду країни. Про це повідомила лідер фракції в парламенті Марін Ле Пен.