Результаты впечатляющие. Украинский пилот оценил эффективность Mirage-2000 (видео)
Украинский пилот оценил эффективность истребителя Mirage 2000 в современных условиях воздушной войны и подтвердил, что самолет способен значительно усилить ПВО Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Facebook Воздушных сил.
Украинский летчик рассказал о своем опыте работы с новым типом боевой авиации - французским истребителем Mirage 2000.
По словам пилота, Mirage 2000 демонстрирует 98 % эффективности поражения целей. Так, одним из самолетов удалось успешно обезвредить 12 ракет Х-101.
Истребитель отличается высокой скоростью, маневренностью и способностью действовать на средних и больших дистанциях. Кроме того, платформа оснащена вооружением, что позволяет атаковать цели еще до попадания в зону действия российской ПВО или вражеских истребителей.
Пилот подчеркнул, что для Украины важно иметь не только ударные возможности, но и средства, которые позволят сдерживать российскую авиацию. Mirage 2000, по его словам, может стать весомым вкладом в формирование более устойчивой противовоздушной обороны и повысить шансы украинских самолетов в столкновениях с противником.
Mirage 2000 в Украине
Франция объявила о передаче Украине истребителей Mirage 2000 на фоне продолжающихся российских атак, во время которых противник активно использует авиационные бомбы большой дальности. Также в течение нескольких месяцев, украинские пилоты проходили подготовку во Фрации.
Введение этих самолетов в эксплуатацию позволит ВСУ расширить спектр боевых задач - от перехвата воздушных целей до точечных ударов по вражеским позициям. Mirage 2000 во французских ВВС длительное время использовался в боевых операциях и доказал свою эффективность в сложных условиях.
В материалах РБК-Украина уже было показано как работают Mirage 2000 в боевых условиях.
Ранее мы сообщали, что Украина намерена закупить французские боевые самолеты Rafale.