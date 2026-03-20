Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Франция теряет запасы ракет: тревожный сигнал для Украины

06:20 20.03.2026 Пт
2 мин
Эксперты не понимают, как найти выход из сложившейся ситуации, ведь Франция разрешает использовать только собственные ракеты
aimg Никончук Анастасия
Фото: Rafale (GettyImages)

Аналитики заявили о сокращении запасов ракет MICA во Франции, которые применяются истребителями Rafale для перехвата иранских дронов, что может повлиять на эффективность противодействия подобным угрозам в том числе в Украине.

Запасы ракет сокращаются

Во Франции выразили обеспокоенность быстрым уменьшением запасов ракет класса "воздух-воздух" MICA.

Эти боеприпасы используются для уничтожения иранских дронов типа "Шахед" с истребителей Rafale, которые планируется закупить для вооружения Украины.

Как применяются Rafale

По данным Defense Express, Франция с начала конфликта оказывает поддержку Объединенным Арабским Эмиратам в отражении атак Ирана.

Для перехвата дальнобойных беспилотников задействованы 12 истребителей Rafale.

В чем проблема применения

Эксперты обращают внимание на то, что для уничтожения дронов используются ракеты MICA, изначально предназначенные для воздушного боя на дистанции до 80 километров.

Это приводит к быстрому расходу запасов и ставит под вопрос целесообразность их применения против сравнительно дешевых целей.

Сигнал для Украины

Аналитики считают, что ситуация может стать предупреждением для Украины, которая рассматривает закупку истребителей Rafale к уже тем, которые были переданы партнерамт.

Стоимость потенциальной сделки оценивается в 22,5 млрд евро. При таких расходах ожидается универсальность вооружения для борьбы с разными типами угроз.

Ограничения и альтернативы

Отмечается, что Rafale пока не имеют интегрированных экономичных решений для борьбы с дронами.

Франция придерживается жесткой политики, разрешая использовать только собственные ракеты, что уже вызывало разногласия с Индией.

В то же время США адаптировали ракеты APKWS для борьбы с беспилотниками и применяют их на истребителях и штурмовиках A-10.

Украина также использует такие решения на F-16 для перехвата "Шахедов".

Напоминаем, что за три года Бельгия не передала Украине ни одного истребителя F-16. Власти страны объясняют это тем, что не брали на себя обязательств по конкретным срокам поставок для Киева.

Отметим, что Франция готовит для Украины крупнейшую поставку управляемых авиационных бомб AASM Hammer. В Минобороны пояснили принципы работы этого высокоточного вооружения.

