Франция теряет запасы ракет: тревожный сигнал для Украины

Аналитики заявили о сокращении запасов ракет MICA во Франции, которые применяются истребителями Rafale для перехвата иранских дронов, что может повлиять на эффективность противодействия подобным угрозам в том числе в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Defense Express.
Во Франции выразили обеспокоенность быстрым уменьшением запасов ракет класса "воздух-воздух" MICA.
Эти боеприпасы используются для уничтожения иранских дронов типа "Шахед" с истребителей Rafale, которые планируется закупить для вооружения Украины.
По данным Defense Express, Франция с начала конфликта оказывает поддержку Объединенным Арабским Эмиратам в отражении атак Ирана.
Для перехвата дальнобойных беспилотников задействованы 12 истребителей Rafale.
Эксперты обращают внимание на то, что для уничтожения дронов используются ракеты MICA, изначально предназначенные для воздушного боя на дистанции до 80 километров.
Это приводит к быстрому расходу запасов и ставит под вопрос целесообразность их применения против сравнительно дешевых целей.
Аналитики считают, что ситуация может стать предупреждением для Украины, которая рассматривает закупку истребителей Rafale к уже тем, которые были переданы партнерамт.
Стоимость потенциальной сделки оценивается в 22,5 млрд евро. При таких расходах ожидается универсальность вооружения для борьбы с разными типами угроз.
Отмечается, что Rafale пока не имеют интегрированных экономичных решений для борьбы с дронами.
Франция придерживается жесткой политики, разрешая использовать только собственные ракеты, что уже вызывало разногласия с Индией.
В то же время США адаптировали ракеты APKWS для борьбы с беспилотниками и применяют их на истребителях и штурмовиках A-10.
Украина также использует такие решения на F-16 для перехвата "Шахедов".
