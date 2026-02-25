Украинские самолеты получили высокоточные КАБы от Франции
Франция передает Украине рекордный пакет управляемых авиационных бомб AASM Hammer. В Минобороны рассказали, как работает высокоточное оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
Отмечается, что авиабомбы AASM Hammer могут быть применены с целого ряда самолетов. В частности, они совместимы с F-16, Dassault Rafale, Mirage 2000D и другими. В Воздушных силах ВСУ эти авиабомбы адаптированы для пусков с самолетов МиГ-29.
AASM Hammer - это комплект дополнительного оборудования, превращающий обычные авиабомбы в высокоточные, управляемые боеприпасы. В комплект КАБа входит блок наведения и хвостовой модуль с оперением и ускорителем.
Благодаря блоку наведения с инерциальным, спутниковым, лазерным или инфракрасным типом наведения эти бомбы попадают в цель с отклонением до 10 метров. Ускоритель позволяет уничтожать вражеские объекты на расстоянии до 70 километров, поэтому самолеты могут сбрасывать их на безопасном расстоянии.
Сейчас самые популярные комплекты AASM Hammer - для 250-килограммовой авиабомбы Mk 82 и 1000-килограммовой Mk 84, однако существуют комплекты и для других бомб.
AASM Hammer для Украины
Впервые о передаче Украине европейских КАБов стало известно еще в начале 2024 года. Именно тогда во Франции заявили, что готовятся передавать около 50 авиабомб AASM Hammer ежемесячно.
Впоследствии сообщалось, что Франция обязалась в течение 2025 года произвести 1200 управляемых авиационных бомб AASM Hammer в противовес 830 комплектам в 2024-м. Такое вооружение Париж предоставляет Украине в рамках оборонной помощи.
Также ранее операторы Сил беспилотных систем скорректировали удар управляемой авиабомбой AASM Hammer по складу боеприпасов российской армии во время разгрузки.
Что известно о французских AASM Hammer - читайте в материале РБК-Украина.