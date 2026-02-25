Украинские самолеты получили высокоточные КАБы от Франции

Читайте также : Россия сделала КАБы более опасными: что придумал враг

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Отмечается, что авиабомбы AASM Hammer могут быть применены с целого ряда самолетов. В частности, они совместимы с F-16, Dassault Rafale, Mirage 2000D и другими. В Воздушных силах ВСУ эти авиабомбы адаптированы для пусков с самолетов МиГ-29.

AASM Hammer - это комплект дополнительного оборудования, превращающий обычные авиабомбы в высокоточные, управляемые боеприпасы. В комплект КАБа входит блок наведения и хвостовой модуль с оперением и ускорителем.

Благодаря блоку наведения с инерциальным, спутниковым, лазерным или инфракрасным типом наведения эти бомбы попадают в цель с отклонением до 10 метров. Ускоритель позволяет уничтожать вражеские объекты на расстоянии до 70 километров, поэтому самолеты могут сбрасывать их на безопасном расстоянии.

Сейчас самые популярные комплекты AASM Hammer - для 250-килограммовой авиабомбы Mk 82 и 1000-килограммовой Mk 84, однако существуют комплекты и для других бомб.