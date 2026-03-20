Франція втрачає запаси ракет: тривожний сигнал для України

Запаси ракет скорочуються

У Франції висловили стурбованість швидким зменшенням запасів ракет класу "повітря-повітря" MICA.

Ці боєприпаси використовуються для знищення іранських дронів типу "Шахед" з винищувачів Rafale, які планується закупити для озброєння України.

Як застосовуються Rafale

За даними Defense Express, Франція з початку конфлікту надає підтримку Об'єднаним Арабським Еміратам у відбитті атак Ірану.

Для перехоплення далекобійних безпілотників задіяні 12 винищувачів Rafale.

У чому проблема застосування

Експерти звертають увагу на те, що для знищення дронів використовують ракети MICA, спочатку призначені для повітряного бою на дистанції до 80 кілометрів.

Це призводить до швидкої витрати запасів і ставить під питання доцільність їх застосування проти порівняно дешевих цілей.

Сигнал для України

Аналітики вважають, що ситуація може стати попередженням для України, яка розглядає закупівлю винищувачів Rafale до вже тих, що були передані партнерам.

Вартість потенційної угоди оцінюють у 22,5 млрд євро. За таких витрат очікується універсальність озброєння для боротьби з різними типами загроз.

Обмеження та альтернативи

Зазначається, що Rafale поки що не мають інтегрованих економічних рішень для боротьби з дронами.

Франція дотримується жорсткої політики, дозволяючи використовувати лише власні ракети, що вже викликало розбіжності з Індією.

Водночас США адаптували ракети APKWS для боротьби з безпілотниками і застосовують їх на винищувачах і штурмовиках A-10.

Україна також використовує такі рішення на F-16 для перехоплення "Шахедів".