Франція приховує 18 мільярдів євро росактивів від "репараційної позики" для України, - FT
Франція заявила, що не готова включати до планованого "репараційного кредиту" для України ті активи РФ, які зберігаються у французьких приватних банках, а це близько 18 мільярдів євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тhe Financial Times.
Франція аргументує своє рішення правовими обмеженнями щодо використання заморожених приватних активів.
Так, у Франції заморожені кошти Центрального банку РФ утримують комерційні банки, зокрема великі установи. Тому на відміну від державних цінних паперів, які зберігаються у депозитарії Euroclear (Бельгія), ці приватні активи мають інші договори та юридичні зобов’язання.
Як сказано в публікації, Франція не заперечує надання допомоги Україні в цілому, але проти залучення в процес тих російських активів, що перебувають у приватних фінансових установах країни. Така позиція пояснюється юридичною невизначеністю та ризиками виплат колишньому власнику - РФ.
Чому банки відмовилися
За даними FT, банки мають контрактні зобов’язання перед попереднім власником активів - РФ, зокрема щодо виплати відсотків. Передача коштів може призвести до юридичних претензій з боку Кремля.
Використання приватних активів відрізняється від тих, що зберігаються у Euroclear — законодавча й правова база є менше прозорими, і це породжує питання про гарантії для вкладників та самих країн ЄС.
Існує також і політичний ризик, адже участь приватних фінансових установ може викликати критику з боку частини європейського бізнесу та інвесторів, які побоюються, що подібні дії створять прецедент втручання у приватну власність.
Що це означає для плану ЄС
Ця відмова - серйозний удар по плану Європейська комісія (ЄК) щодо надання так званого "репараційного кредиту" для України, забезпеченого замороженими російськими активами. Адже Франція утримує другий за розміром пул таких коштів у країнах ЄС.
Загальна ініціатива передбачала, зокрема, що активи, заморожені після повномасштабного вторгнення РФ, можуть бути частково або повністю використані для фінансування потреб України у 2026-2027 роках.
Втім, якщо значна частина цих коштів, як-от французькі 18 млрд євро, залишаться поза схемою, то сума, доступна для кредиту, суттєво скоротиться. Це може знизити загальний обсяг підтримки України й ускладнити фінансове планування в Брюсселі.
"Репараційний кредит" для України
Раніше Європейська комісія пропонувала використати заморожені російські активи для забезпечення екстреного кредиту Україні обсягом 210 мільярдів євро.
При цьому президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пропонувала прийняти рішення щодо використання заморожених активів Росії для допомоги Україні не одноголосно, а простою більшістю голосів країн-членів ЄС.
Очікувалося, що Німеччина, Франція та Італія візьмуть на себе основний тягар гарантій: Німеччина - близько 51,3 млрд євро, Франція - 34 млрд, Італія - 25,1 млрд.
Зазначимо, що США підтримали план ЄС щодо використання заморожених активів Росії як інструмент врегулювання конфлікту.
Нагадаємо, Єврокомісія готує новий план фінансування України. Детальніше про те, які є варіанти, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.