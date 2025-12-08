Франція приховує 18 мільярдів євро росактивів від "репараційної позики" для України, - FT

Франція заявила, що не готова включати до планованого "репараційного кредиту" для України ті активи РФ, які зберігаються у французьких приватних банках, а це близько 18 мільярдів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тhe Financial Times .

Франція аргументує своє рішення правовими обмеженнями щодо використання заморожених приватних активів.

Так, у Франції заморожені кошти Центрального банку РФ утримують комерційні банки, зокрема великі установи. Тому на відміну від державних цінних паперів, які зберігаються у депозитарії Euroclear (Бельгія), ці приватні активи мають інші договори та юридичні зобов’язання.

Як сказано в публікації, Франція не заперечує надання допомоги Україні в цілому, але проти залучення в процес тих російських активів, що перебувають у приватних фінансових установах країни. Така позиція пояснюється юридичною невизначеністю та ризиками виплат колишньому власнику - РФ.

Чому банки відмовилися

За даними FT, банки мають контрактні зобов’язання перед попереднім власником активів - РФ, зокрема щодо виплати відсотків. Передача коштів може призвести до юридичних претензій з боку Кремля.

Використання приватних активів відрізняється від тих, що зберігаються у Euroclear — законодавча й правова база є менше прозорими, і це породжує питання про гарантії для вкладників та самих країн ЄС.

Існує також і політичний ризик, адже участь приватних фінансових установ може викликати критику з боку частини європейського бізнесу та інвесторів, які побоюються, що подібні дії створять прецедент втручання у приватну власність.

Що це означає для плану ЄС

Ця відмова - серйозний удар по плану Європейська комісія (ЄК) щодо надання так званого "репараційного кредиту" для України, забезпеченого замороженими російськими активами. Адже Франція утримує другий за розміром пул таких коштів у країнах ЄС.

Загальна ініціатива передбачала, зокрема, що активи, заморожені після повномасштабного вторгнення РФ, можуть бути частково або повністю використані для фінансування потреб України у 2026-2027 роках.

Втім, якщо значна частина цих коштів, як-от французькі 18 млрд євро, залишаться поза схемою, то сума, доступна для кредиту, суттєво скоротиться. Це може знизити загальний обсяг підтримки України й ускладнити фінансове планування в Брюсселі.