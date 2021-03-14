Telegram-канал Nexta дистанціюється від координації протестів у Білорусі

Telegram-канал Nexta, який здобув популярність з початком масових протестів у Білорусі , дистанціюється від їх координації. Проект зосереджений на розслідуванні злочинів режиму Олександра Лукашенка.

"Ми більше не допомагаємо людям координувати протести. У серпні через блокування інтернету вони попросили нас трохи допомогти скоординувати їх дії, розповісти, хто куди йде. Зараз ми відійшли від цього, тому що люди самоорганізуються", - заявив він.

Путіло відзначив, що його команда не планувала випускати фільм-розслідування про власність і зловживання Лукашенка під час весняних протестів. Однак тепер в найближчі тижні очікується продовження.

Зазначимо, на початку протестів у Білорусі в серпні 2020 року канал Nexta зіграв важливу роль в організації масових мирних акцій. В результаті аудиторія каналу зросла до декількох мільйонів. Білоруська влада називає його екстремістським.