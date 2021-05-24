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АirBaltic вирішила не літати над Білоруссю, країну облітають

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Мінськ, Понеділок 24 травня 2021 10:47
АirBaltic вирішила не літати над Білоруссю, країну облітають Фото: АirBaltic не літатиме над Білоруссю (facebook com airBaltic)
Автор: Анастасія Рокитна

Латвійська національна авіакомпанія AirBaltic вирішила не літати над Білоруссю. Таке рішення було прийнято після екстреної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську і затримання засновника Nexta Романа Протасевича.

Про це повідомляє Delfi.

Голова Мінтрансу Литви Таліс Лінкайтс заявив, що інцидент з посадкою літака компанії Ryanair в Мінську є неординарною ситуацією, яка викликає безліч питань про безпеку польотів в повітряному просторі Білорусі.

"Наша національна авіакомпанія AirBaltic безперервно стежить за ситуацією з безпекою в повітряному просторі різних країн. І вже прийняла рішення поки не використовувати повітряний простір Білорусі в своїх польотах. Зі своїми рекомендаціями виступить і Латвійське агентство цивільної авіації", - зазначив він.

Також Euroradio повідомляє, що літаки почали облітати країну. Мінімум два рейси AirBaltic облітають Білорусь. Це рейси Рига - Одеса і Рига - Тбілісі.

Скріни з ФлайтРадара

Нагадаємо, у Мінську після екстреної посадки літака затримали дівчину Протасевича.

Раніше повідомлялося, що білоруська сторона погрожувала пасажирському літаку.

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