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Затримання засновника Nexta в Мінську: Канада закликає звільнити блогера

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Канада, Понеділок 24 травня 2021 06:07
Затримання засновника Nexta в Мінську: Канада закликає звільнити блогера Фото: у Канаді засудили посадку літака і арешт блогера ( (flickr.com/midland-road)
Автор: Наталья Скороход

Канада засуджує вимушену посадку літака Ryanair в Білорусі. Там закликали звільнити засновника білоруського Telegram-каналу Nexta і блогера Романа Протасевича, якого затримали в Мінську.

Про це написав міністр закордонних справ Канади Марк Гарно про в Twitter.

За його словами, змусивши пасажирський літак приземлитися в Мінську і заарештувавши Протасевича, Білорусь порушила роботу цивільної авіації і свободу слова.

"Викрадення Білоруссю, примусова посадка в Мінську літака Ryanair і арешт журналіста Романа Пратасевича - серйозне втручання в діяльність цивільної авіації і посягання на свободу преси", - написав Гарно.

Він додав, що Канада закликає Білорусь звільнити журналіста.

"Канада закликає Білорусь звільнити Протасевича", - пише Гарно.

Нагадаємо, у Білорусі затримали журналіста засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Його літак компанії Ryanair змусили приземлитися в Мінську, а після цього відбулося затримання.

Раніше повідомлялося, що білоруська сторона погрожувала пасажирському літаку. Для цього залучили ВПС Білорусі за участю винищувача-перехоплювача. Диспетчери наказали пасажирському літаку здійснити посадку в Мінську, інакше він буде збитий.

Також ми писали, що світова спільнота моментально відреагували на інцидент. Багато країн висловили протест і стурбованість з цього приводу.

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