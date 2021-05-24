Затримання засновника Nexta в Мінську: Канада закликає звільнити блогера
Канада засуджує вимушену посадку літака Ryanair в Білорусі. Там закликали звільнити засновника білоруського Telegram-каналу Nexta і блогера Романа Протасевича, якого затримали в Мінську.
Про це написав міністр закордонних справ Канади Марк Гарно про в Twitter.
За його словами, змусивши пасажирський літак приземлитися в Мінську і заарештувавши Протасевича, Білорусь порушила роботу цивільної авіації і свободу слова.
"Викрадення Білоруссю, примусова посадка в Мінську літака Ryanair і арешт журналіста Романа Пратасевича - серйозне втручання в діяльність цивільної авіації і посягання на свободу преси", - написав Гарно.
Він додав, що Канада закликає Білорусь звільнити журналіста.
"Канада закликає Білорусь звільнити Протасевича", - пише Гарно.
Нагадаємо, у Білорусі затримали журналіста засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Його літак компанії Ryanair змусили приземлитися в Мінську, а після цього відбулося затримання.
Раніше повідомлялося, що білоруська сторона погрожувала пасажирському літаку. Для цього залучили ВПС Білорусі за участю винищувача-перехоплювача. Диспетчери наказали пасажирському літаку здійснити посадку в Мінську, інакше він буде збитий.
Також ми писали, що світова спільнота моментально відреагували на інцидент. Багато країн висловили протест і стурбованість з цього приводу.