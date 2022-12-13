Франция в ближайшее время передаст Украине новую партию систем ПВО

Франция в ближайшее время поставит Украине новые партии систем ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Франции Катрин Колонна на пресс-конференции в Париже.

"Другая партия будет доставлена в ближайшее время", - сообщила она во время первой Международной конференции "Солидарны с украинским народом".

Как отметила министр, Франция уже поставила Украине часть систем ПВО.

На днях РБК-Украина сообщало, что Украина обратилась во Францию с просьбой начать поставки танков Leclerc в рамках военной помощи.

Напомним, что Франция за последние месяцы передала украинским военным шесть 155-миллиметровых буксованных гаубиц TRF1.

Также Украина попросила у Франции и Италии системы ПВО SAMP-T. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил планы поставки Украине дополнительных гаубиц Caesar.

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