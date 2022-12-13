Франція найближчим часом передасть Україні нову партію систем ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Франції Катрін Колонна на пресконференції у Парижі.

"Іншу партію буде доставлено найближчим часом", - повідомила вона під час першої Міжнародної конференції "Солідарні з українським народом".

Як зазначила міністр, Франція вже поставила Україні частину систем ППО.

Днями РБК-Україна повідомляло, що Україна звернулася до Франції з проханням розпочати постачання танків Leclerc у рамках військової допомоги.

Нагадаємо, що Франція за останні місяці передала українським військовим шість 155-міліметрових буксованих гаубиць TRF1.

Також Україна попросила у Франції та Італії системи ППО SAMP-T. Раніше президент Франції Еммануель Макрон підтвердив плани постачання Україні додаткових гаубиць Caesar.

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