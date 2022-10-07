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Макрон подтвердил планы поставки Украине дополнительных гаубиц Caesar

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Прага, Пятница 07 октября 2022 09:38
Макрон подтвердил планы поставки Украине дополнительных гаубиц Caesar Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Франция рассматривает возможность отправки в Украину дополнительных самоходных артиллерийских орудий Caesar. Президент Эммануэль Макрон заявил, что продолжит поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

"Мы работаем над несколькими запросами, с несколькими государствами-членами Евросоюза, в частности над новыми Caesar", - сказал он в ходе пресс-конференции в Праге после первого заседания Европейского политического сообщества.

С начала войны Франция предоставила Украине 18 орудий Caesar калибра 155 мм с дальностью стрельбы 40 км, установленных на грузовиках, противотанковые и зенитные ракеты, передовые бронированные машины (VAB), топливо, индивидуальное снаряжение и около пятнадцати 155-мм буксируемые орудий.

Теперь Париж планирует поставить Киеву от 6 до 12 дополнительных орудий Caesar, взятых из заказа для Дании. Франция также изучает возможность поставки в Киев 20 бронемашин Bastion.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину с финансовой точки зрения, с гуманитарной точки зрения и с военной точки зрения", - сказал Макрон.

Франция продолжает двигаться вперед на основе поступивших запросов, и очень тесно координирует действия между членами Европейского Союза и странами, не входящими в Европейский Союз сообщил Макрон, имея в виду Великобританию.

Ранее сообщалось, что Франция готовится поставить Украине новую партию САУ Caesar, взятых из заказа для Дании.

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