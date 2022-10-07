Макрон подтвердил планы поставки Украине дополнительных гаубиц Caesar

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV .

"Мы работаем над несколькими запросами, с несколькими государствами-членами Евросоюза, в частности над новыми Caesar", - сказал он в ходе пресс-конференции в Праге после первого заседания Европейского политического сообщества.

С начала войны Франция предоставила Украине 18 орудий Caesar калибра 155 мм с дальностью стрельбы 40 км, установленных на грузовиках, противотанковые и зенитные ракеты, передовые бронированные машины (VAB), топливо, индивидуальное снаряжение и около пятнадцати 155-мм буксируемые орудий.

Теперь Париж планирует поставить Киеву от 6 до 12 дополнительных орудий Caesar, взятых из заказа для Дании. Франция также изучает возможность поставки в Киев 20 бронемашин Bastion.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину с финансовой точки зрения, с гуманитарной точки зрения и с военной точки зрения", - сказал Макрон.

Франция продолжает двигаться вперед на основе поступивших запросов, и очень тесно координирует действия между членами Европейского Союза и странами, не входящими в Европейский Союз сообщил Макрон, имея в виду Великобританию.