Франция передала Украине шесть гаубиц TRF1

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ouest-France .

"Франция отправила в Украину большое количество материалов, охватывающих весь спектр высказанных украинцами потребностей. Среди них: шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1, 18 самоходных артиллерийских установок Caesar, две ракетные пусковые установки LRU и две зенитные системы Crotale", - заявил Лекорню.

Гаубица была представлена в 1979 году и производилась компанией GIAT. Предназначена для оснащения артиллерийских полков пехотных и танковых дивизий, имеет полуавтоматическое заряжание.

Он также отметил, что правительство Франции передало Украине топливо, противотанковое и зенитное оборудование, экипировку (шлемы, бронежилеты, пайки, приборы ночного видения и медоборудование), а также боеприпасы разных калибров.