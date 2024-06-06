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Франция предоставит Украине 650 миллионов евро для поддержки ключевых секторов

Фото: Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, президенты Украины и Франции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подпишут два соглашения о выделении Парижем 650 миллионов евро в виде ссуд и пожертвований для Киева для поддержки местных органов власти и критической инфраструктуры, в частности энергетической.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французское издание LeMonde.

Ожидается, что стороны подпишут соответствующие документы 7 июня.

В Елисейском дворце отметили, что первое соглашение позволит предоставить Французскому агентству развития "предварительные средства в размере 400 миллионов евро в виде ссуд, и 50 миллионов в виде пожертвований до 2027 года", чтобы "расширить свою деятельность в Украине".

Это позволит оказывать поддержку в энергетическом и транспортном секторах Украины, в частности, для развития "административной способности".

Второе соглашение будет касаться создания "фонда поддержки" критической инфраструктуры. Туда будет направлено 200 миллионов евро "для поддержки французских компаний в будущих тендерах" в сферах:

  • энергетики,
  • транспорта,
  • водоснабжение,
  • санитарии,
  • здравоохранения,
  • сельское хозяйство.

В Елисейском дворце рассказали, что эти средства будут использованы для финансирования важных проектов, укрепления или дополнения неисправной энергетической инфраструктуры, поскольку они, в частности, подвергаются обстрелам и ударам со стороны России.

Что предшествовало

Напомним, недавно в Елисейском дворце рассказали, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Францию ​​6 июня.

В частности, уточнила французская сторона, глава украинского государства встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном, а также примет участие в мероприятии в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии.

Напомним, ранее западные СМИ писали, что Макрон и президент США Джо Байден обсудят возможное использование замороженных активов РФ для помощи Украине.

Также мы сообщали, что 5 июня премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Украине 300 миллионов евро для ремонта поврежденных от российских атак энергетических объектов.

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