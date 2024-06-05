Байден и Макрон обсудят возможное использование 300 млрд долларов активов РФ для Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Американский лидер сегодня, 5 июня, прибыл в Париж на 80-ю годовщину высадки союзных войск в Нормандии во время Второй мировой войны, который называют День Д. Байден проведет во Франции пять дней, проведет ряд встреч и выступит с речью.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что во время визита Байден и Макрон обсудят потенциальное использование 300 млрд долларов замороженных российских активов для помощи Украине.