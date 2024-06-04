Зеленский посетит Францию 6 июня: у Макрона раскрыли детали
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Францию уже в четверг, 6 июня. В частности, он встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Об этом сказано в заявлении Елисейского дворца, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.
Как отметили в Елисейском дворце, Зеленский приедет во Францию и примет участие в мероприятии в честь 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии.
В пятницу, 7 июня, глава украинского государства встретится в Елисейском дворце с французским коллегой.
"В то время, когда российские удары постоянно усиливаются на линии фронта и по энергетической инфраструктуре, два президента обсудят ситуацию на местах и потребности Украины", - уточняют у Макрона.
В Елисейском дворце добавили, что такая встреча станет продолжением конференции в поддержку Украины, которая прошла в Париже 26 февраля. Тогда президент Франции впервые допустил отправку войск стран Запада в Украину.
Также в пятницу, 7 июня, ожидается, что Зеленский выступит перед Национальной ассамблеей Франции (нижняя палата парламента). Также он проведет встречу с главой Национальной ассамблеи Яэль Браун-Пиве.
Визит Зеленского во Францию
Отметим, о визите Зеленского во Францию президент Эммануэль Макрон заявлял еще на прошлой неделе.
Тогда Макрон заявлял, что он хочет объявить о шагах для поддержки Украины в ходе встречи с украинским президентом.
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