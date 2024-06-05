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Украина получит от ЕБРР 300 млн евро на восстановление энергетики

Киев, Среда 05 июня 2024 17:50
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Украина получит от ЕБРР 300 млн евро на восстановление энергетики Фото: президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо и премьер Украины Денис Шмыгаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Иван Носальский

Европейский банк реконструкции и развития предоставит Украине 300 млн евро для ремонта поврежденных от российских атак энергетических объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

По словам Шмыгаля, предоставление Украине 300 млн евро предусмотрено меморандумом о взаимопонимании, который он подписал с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

"Средства пойдут государственным энергетическим компаниям на восстановление генерирующих мощностей и инфраструктуры, а также на строительство новой децентрализованной генерации", - уточнил глава правительства.

Он добавил, что такие средства помогут обеспечить стабильное и бесперебойное электроснабжение по всей территории Украины.

Шмыгаль напомнил, что с начала полномасштабного вторжения россиян ЕБРР передал Украине 4 млрд евро финансирования.

Удары по энергетике

Напомним, российские оккупанты последние несколько месяцев прицельно атакуют украинские объекты энергетической инфраструктуры.

На этом фоне ситуация с электроснабжением в стране продолжает оставаться сложной. По всей Украине последние дни вводят графики отключений света.

Еще вчера, 4 июня, гендиректор YASNO Сергей Коваленко призывал украинцев не включать кондиционеры, поскольку есть угроза, что критическая инфраструктура останется без света.

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