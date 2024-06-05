Украина получит от ЕБРР 300 млн евро на восстановление энергетики
Европейский банк реконструкции и развития предоставит Украине 300 млн евро для ремонта поврежденных от российских атак энергетических объектов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
По словам Шмыгаля, предоставление Украине 300 млн евро предусмотрено меморандумом о взаимопонимании, который он подписал с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо.
"Средства пойдут государственным энергетическим компаниям на восстановление генерирующих мощностей и инфраструктуры, а также на строительство новой децентрализованной генерации", - уточнил глава правительства.
Он добавил, что такие средства помогут обеспечить стабильное и бесперебойное электроснабжение по всей территории Украины.
Шмыгаль напомнил, что с начала полномасштабного вторжения россиян ЕБРР передал Украине 4 млрд евро финансирования.
Удары по энергетике
Напомним, российские оккупанты последние несколько месяцев прицельно атакуют украинские объекты энергетической инфраструктуры.
На этом фоне ситуация с электроснабжением в стране продолжает оставаться сложной. По всей Украине последние дни вводят графики отключений света.
Еще вчера, 4 июня, гендиректор YASNO Сергей Коваленко призывал украинцев не включать кондиционеры, поскольку есть угроза, что критическая инфраструктура останется без света.
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