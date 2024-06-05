Украина получит от ЕБРР 300 млн евро на восстановление энергетики

Европейский банк реконструкции и развития предоставит Украине 300 млн евро для ремонта поврежденных от российских атак энергетических объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

По словам Шмыгаля, предоставление Украине 300 млн евро предусмотрено меморандумом о взаимопонимании, который он подписал с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо. "Средства пойдут государственным энергетическим компаниям на восстановление генерирующих мощностей и инфраструктуры, а также на строительство новой децентрализованной генерации", - уточнил глава правительства. Он добавил, что такие средства помогут обеспечить стабильное и бесперебойное электроснабжение по всей территории Украины. Шмыгаль напомнил, что с начала полномасштабного вторжения россиян ЕБРР передал Украине 4 млрд евро финансирования.