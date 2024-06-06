Франція надасть Україні 650 мільйонів євро для підтримки ключових секторів

Очікується, що сторони підпишуть відповідні документи 7 червня.

В Єлисейському палаці зазначили, що перша угода дозволить надати Французькому агентству розвитку "попередні кошти у розмірі 400 мільйонів євро у вигляді позик, і 50 мільйонів у вигляді пожертвувань до 2027 року", щоб "розширити свою діяльність в Україні".

Це дозволить надавати підтримку в енергетичному та транспортному секторах України, зокрема для розвитку "адміністративної спроможності".

Друга угода стосуватиметься створення "фонду підтримки" критичної інфраструктури. Туди буде спрямовано 200 мільйонів євро "для підтримки французьких компаній у майбутніх тендерах" у сферах:

енергетики,

транспорту,

водопостачання,

санітарії,

охорони здоров’я,

сільського господарства.

У Єлисейському палаці розповіли, що ці кошти будуть використані для фінансування "важливих проектів, зміцнення або доповнення несправної енергетичної інфраструктури", оскільки вони, зокрема, піддаються обстрілам та ударам з боку Росії.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно в Єлисейському палаці розповіли, що президент України Володимир Зеленський відвідає Францію 6 червня.

Зокрема, уточнила французька сторона, глава української держави зустрінеться із французьким колегою Еммануелем Макроном, а також візьме участь у заході на честь 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії.

Додамо, раніше західні ЗМІ писали, що Макрон та президент США Джо Байден обговорять можливе використання заморожених активів РФ для допомоги Україні.