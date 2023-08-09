Битва за Нигер. Кто стоит за переворотом и грозит ли Африке новая война

Июльский переворот в Нигере, очевидно, пошел не по плану местной хунты. Выдвинутый соседями ультиматум истек еще на прошлой неделе, и похоже, страна находится на грани новой войны.

О ситуации за день до, возможно, судьбоносной встречи лидеров Западной Африки, - ниже в материале РБК-Украина.

Переворот и его последствия

Бескровный переворот в Нигере произошел две недели назад. Хунта во главе с президентской гвардией 26 июля задержала демократически избранного лидера Мохамеда Базума в его резиденции. И до сих пор держит его под стражей.

Спустя два дня командующий президентской гвардии Абдурахман (Омар) Чиани объявил себя главой переходного правительства. Действие конституции Нигера приостановлено. Свергнутый президент поначалу вел переговоры с мировыми лидерами и делал публикации в соцсетях, но в конце концов его оставили без связи.

Международное сообщество осудило переворот. Франция, США, Европейский и Африканский союзы, а также страны Экономического сотрудничества Западной Африки (ECOWAS) требуют вернуть власть Базуму.

Фото: свергнутый президент Нигера Мохамед Базум удерживается под домашним арестом (Getty Images)

Европейские страны сократили помощь на сотни миллионов долларов. США приостановили финансовую поддержку в размере 100 млн долларов и частично отозвали персонал посольства. При этом Вашингтон официально не называет события в Нигере переворотом, поскольку это заблокирует помощь в сфере безопасности, включая средства на борьбу с исламистами.

Соседние страны пригрозили начать войну - одни, чтобы сорвать переворот, другие, чтобы обеспечить его успех. Региональный блок ECOWAS 30 июля выдвинул ультиматум: либо в течение недели возвращают власть Базуму и восстанавливают конституционный порядок, либо мятежники столкнутся с последствиями вплоть до возможной интервенции. В ответ они закрыли воздушное пространство.

Крайний срок истек несколько дней назад, и пока ECOWAS не предпринимает активных действий. Отметим, помимо Нигера в блоке состоят Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Либерия, Сенегал, Того и Сьерра-Леоне, а также соседние Нигерия, Бенин, Мали и Буркина-Фасо.

Причем последние две встали на защиту хунты, заявив, что расценят интервенцию как объявление войны против них.

Что именно стало причиной свержения власти, точно неизвестно. Но в отличие от предыдущих переворотов в Западной Африке, события в Нигере стали красной линией для многих, в том числе для Запада.

Будет ли интервенция. Если да, то в каком формате

ECOWAS решительно настроен в отношении мятежников. Во многом потому, что это уже седьмой переворот в Западной и Центральной Африке с 2020 года.

Министры обороны стран Западной Африки 4 августа согласовали возможный военный план, но после заявлений из Мали и Буркина-Фасо единство сообщества пошатнулось. Тем не менее представитель ECOWAS анонсировал на 10 августа экстренный саммит в Абудже (Нигерия), где ожидается окончательное решение.

Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что войска находятся недалеко от границ Нигера и командование совместных сил ждет приказ о вторжении.

Фото: лидеры ECOWAS могут решиться на военную интервенцию в Нигере (ecowas.int)

Как пишет Reuters, лидер переворота Омар Чиани в 2003 принимал участие в миротворческой миссии ECOWAS в Кот-д'Ивуаре, поэтому знает о подобных операциях не понаслышке.

"Если они (войска стран Западной Африки, - ред.) не войдут, это станет серьезной проблемой доверия. Они сами установили красную черту", - отметил старший научный сотрудник Института исследований в области безопасности Джиби Соу.

Президент Нигерии Бола Тинубу поручил своему правительству готовиться к различным вариантам, включая развертывание военного персонала. Сенегал также заявил, что может направить войска, но другие участники ECOWAS не настолько категоричны.

Как вариант - операция может ограничиться небольшими силами специального назначения. В таком случае миротворцы сосредоточились бы на контроле ключевых объектов, освобождении Базума и восстановлении его правительства, пишет Reuters.

Но поскольку Нигер является довольно большой и этнически разнообразной страной, неясно, поддержат ли различные группы такой сценарий. Да ни не все вооруженные силы Нигера выступили за переворот, поэтому на столе может быть вариант "контрпереворота" против хунты с использованием местных элементов.

Дипломатические усилия зашли в тупик

После того, как мятежники во вторник, 8 августа, не пустили делегацию африканских дипломатов усилия по посредничеству зашли в тупик. Этот отказ снизил шансы на мирное разрешение, что угрожает дальнейшей дестабилизацией одного из самых бедных регионов.

Соседние Мали и Буркина-Фасо, где у власти тоже находится военная хунта, обратились к ООН с просьбой предотвратить военные действия. И заявили, что попытка освободить Мохамеда Базума и вернуть ему власть будет иметь непредсказуемые последствия, вплоть до распада ECOWAS.

То, что не удалось африканским дипломатам, удалось замглавы Госдепа США Виктории Нуланд. Накануне она прибыла в Нигер и на переговорах с генералами призвала их найти мирный выход из кризиса. По одной из версий, главной целью внезапного визита были гарантии того, чтобы новые власти не закрывали военную базу США. До этого мятежники объявили о закрытии французской базы.

Фото: замглавы Госдепа США Виктория Нуланд пыталась наладить диалог с хунтой (Getty Images)

По итогам двухчасовой встречи с повстанцами Нуланд назвала их невосприимчивыми к США. Она обещала американскую помощь, если мятежники восстановят Базума, но те отказали.

"Я надеюсь, что они будут оставлять открытыми двери для дипломатии. Мы сделали такое предложение. Увидим", - добавила она.

Также стало известно, что представительнице Госдепа отказали в переговорах с Омаром Чиани и свергнутым президентом. Она также прокомментировала информацию AP о запросе мятежников на помощь российской ЧВК "Вагнера".

"На встречах сложилось впечатление, что люди, предпринявшие здесь эту акцию, очень хорошо понимают риски для своего суверенитета, когда приглашают группу "Вагнер", - подчеркнула Нуланд.

Хаос в Африке выгоден России?

Кадры с размахивающими российскими флагами сторонниками переворота в центре Ниамея (столице Нигера) породили подозрения о то, что руку к перевороту приложил Кремль. Хотя реальный доказательств не так много.

Поддержка России в этой стране ограничивается панафриканскими или антиглобалистскими кругами в основном через соцсети. Но и раньше российские флаги присутствовали на забастовках с требованием вывести войска Франции. К тому же есть связи и среди политиков.

В частности, представитель партии Incin Africa Абдурахман Умару часто ездит в Москву на встречи с ведущими деятелями. Как отмечает The Guardian, ранее по обвинению в сговоре с иностранным государством был арестован лидера партии MDP. И по данным издания, речь идет о сговоре с РФ. Вероятно, он получил крупную сумму денег за установление контактов с Москвой. Еще одна партия Umoja придерживается пророссийской позиции.

Фото: сторонники переворота в Нигере не скрывают симпатий к России (Getty Images)

В целом население Нигера позитивно относится к российскому присутствию в Мали. Тамошняя хунта в красках расписывает дружбу с ЧВК "Вагнера" и отвергает обвинения в массовых преступлениях.

Отметим, согласно заявлениям ООН, казнь около 500 человек в малийском Муре в январе 2022 года не имела ничего общего с борьбой против исламистов. В ней принимали участие "белые военные", под которыми понимают наемников "Вагнера".

Как отмечает украинский Центр национального сопротивления, основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин использует свои лагеря в Беларуси для переброски наемников в Нигер. И на днях очередной самолет с ними вылетел в эту страну.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк уверен, что за переворотом стоит именно Россия. А поддержка мятежников со стороны Мали и Буркина-Фасо лишь подтверждает наличие у Москвы глобального сценария для подрыва безопасности в мире.

"Уже совершенно очевидно, что за так называемым "военным переворотом" в Нигере стоит Россия. Стандартная российская тактика: отвлечься, воспользоваться моментом и расширить конфликт", - добавил он.

Как пишет The New York Times, другими потенциальными бенефициарами конфликта являются исламисты. После переворотов в тех же Мали и Буркина-Фасо нападения участились, и не исключено, что такая судьба ожидает Нигер. По мнению дипломатов, здешний переворот может привести к тому, что страна станет пристанищем для "Вагнера" и джихадистов в самом сердце Западной Африки.

Почему внимание мира приковано к Нигеру

Не только из-за роста российского влияния на континенте. Если переворот увенчается успехом, Нигер станет последним элементов в ряде стран региона Сахель, опоясывающего Африку от Атлантики до Красного моря, которыми правят военные хунты.

Несмотря на богатую на перевороты историю, Нигер оказался несколько другим. Избрание Мохамеда Базума в 2021 году дало надежду на то, что страна пойдет демократическим путем. На посту президента он выступал за доступное образование для девочек и пытался возродить экономику. Согласно прогнозам, после многих лет застоя ВВП в 2023 году должен был вырасти на 7%.

В лице Базума западные страны видели крепкую опору в неблагополучном регионе. На сегодня в Нигере базируются около 1100 американских и 1500 французских военнослужащих, а также несколько баз, задействованных в борьбе с региональным терроризмом. А иностранная помощь на 2,2 млрд долларов составляет 40% бюджета.

Еще один фактор - ресурсный. Нигер является седьмым по величине производителем урана, что делает его важным звеном в цепочке поставок топлива для атомных электростанций. От здешнего урана на 20% зависит ЕС и на 15% конкретно Франция. Поскольку Европа столкнулась с энергетическим кризисом из-за вторжения России в Украину, эти поставки становятся еще более ценными.

Существует угроза, что хунта после закрытия французской базы может ограничить экспорт урана. Париж утверждает, что запасов достаточно, а поставки диверсифицированы. Но в долгосрочной перспективе с полным отказом от российских нефти и газа альтернативные источники будут иметь все большее значение для Европы.