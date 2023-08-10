Хунта в Нигере заявила, что убьет свергнутого президента в случае военного вмешательства
Военные Нигера заявили, что убьют захваченного в заложники президента Нигера Мохаммеда Базума.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.
По данным СМИ, заявление было сделано заместителю госсекретаря США Виктории Нуланду во время ее визита в страну.
Они заявили, что убьют Базума в случае, если соседние страны попытаются осуществить военное вмешательство с целью восстановления его правления.
В то же время Базум заявил, что его удерживают в заложниках в его резиденции.
Государственный переворот в Нигере
Напомним, в конце июля охрана президента Нигера Мохаммеда Базума взяла его в заложники и начала государственный переворот.
После этого руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым лидером Нигера.
Страны Западной Африки 31 июля пригрозили хунте вторжением в случае, если она не отпустит президента за 7 дней. Их условие не выполнили.
По данным СМИ, сейчас четыре страны Африки готовы направить для интервенции в Нигер 25 тысяч своих солдат.
Более подробно о государственном перевороте в Нигере можете узнать в материале РБК-Украина.
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