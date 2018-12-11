У Франції зросла кількість загиблих у ході протестів

Фото: протести у Франції (twitter.com/le_figaro)

У ході акцій "жовтих жилетів" поранено 1407 осіб, з яких 46 - тяжко

У Франції зросла кількість жертв та постраждалих унаслідок масових акцій протестів так званих "жовтих жилетів". Про це свідчать дані Міністерства внутрішніх справ країни, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

Так, останні дані міністерство оприлюднило у вівторок, 11 грудня.

Зокрема, за даними французького МВС, кількість жертв зросла до п'яти людей, 1407 осіб поранено, з яких 46 - тяжко.

Крім того, жертвами насилля під час заворушень стали 717 поліцейських, жандармів та пожежних.

Нагадаємо, 4 грудня повідомлялося, що в ході протестів у Франції загинули чотири людини.

Як писало РБК-Україна, станом на 10 грудня у Франції загальне число затриманих у ході акцій протесту руху "жовтих жилетів", що проходять в країні з середини листопада, перевищило 4,5 тис. осіб.

Підкреслимо, президент Франції Еммануель Макрон у понеділок, 10 грудня, оголосив надзвичайний економічний стан у країні.

За даними банку Франції, у зв'язку з протестами "жовтих жилетів" сповільнилося економічне зростання. Відомство на тлі протестів прогнозує уповільнення економічного зростання в останньому кварталі 2018 року. Крім того, дослідження банку Франції також показало, що завантаження виробничих потужностей впало до найнижчого рівня з травня 2018 року.