Во Франции возросло число погибших в ходе протестов

Фото: протесты во Франции (twitter.com/le_figaro)

В ходе акций "желтых жилетов" ранены 1407 человек, из которых 46 - тяжело

Во Франции возросло число жертв и пострадавших в результате массовых акций протеста так называемых "желтых жилетов". Об этом свидетельствуют данные Министерства внутренних дел страны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Так, последние данные министерство обнародовало во вторник, 11 декабря.

В частности, по данным французского МВД, число жертв возросло до пяти человек, 1407 человек получили ранения, из которых 46 - тяжело.

Кроме того, жертвами насилия во время беспорядков стали 717 полицейских, жандармов и пожарных.

Напомним, 4 декабря сообщалось, что в ходе протестов во Франции погибли четыре человека.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 10 декабря во Франции общее число задержанных в ходе акций протеста движения "желтых жилетов", проходящих в стране с середины ноября, превысило 4,5 тыс. человек.

Подчеркнем, президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 10 декабря, объявил чрезвычайное экономическое положение в стране.

По данным банка Франции, в связи с протестами "желтых жилетов" замедлился экономический рост. Ведомство на фоне протестов прогнозирует замедление экономического роста в последнем квартале 2018 года. Кроме того, исследование банка Франции также показало, что загрузка производственных мощностей упала до самого низкого уровня с мая 2018 года.