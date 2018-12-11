Во Франции возросло число погибших в ходе протестов

В ходе акций "желтых жилетов" ранены 1407 человек, из которых 46 - тяжело
Во Франции возросло число жертв и пострадавших в результате массовых акций протеста так называемых "желтых жилетов". Об этом свидетельствуют данные Министерства внутренних дел страны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
Так, последние данные министерство обнародовало во вторник, 11 декабря.
В частности, по данным французского МВД, число жертв возросло до пяти человек, 1407 человек получили ранения, из которых 46 - тяжело.
Кроме того, жертвами насилия во время беспорядков стали 717 полицейских, жандармов и пожарных.
Напомним, 4 декабря сообщалось, что в ходе протестов во Франции погибли четыре человека.
Как писало РБК-Украина, по состоянию на 10 декабря во Франции общее число задержанных в ходе акций протеста движения "желтых жилетов", проходящих в стране с середины ноября, превысило 4,5 тыс. человек.
Подчеркнем, президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 10 декабря, объявил чрезвычайное экономическое положение в стране.
По данным банка Франции, в связи с протестами "желтых жилетов" замедлился экономический рост. Ведомство на фоне протестов прогнозирует замедление экономического роста в последнем квартале 2018 года. Кроме того, исследование банка Франции также показало, что загрузка производственных мощностей упала до самого низкого уровня с мая 2018 года.