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У США розбився літак з 12 людьми на борту, є жертви

Новини » Надзвичайні події     01.12.2019 - 09:22
У США розбився літак з 12 людьми на борту, є жертви
Фото: Pilatus PC-12 (wikipedia)

Жертвами авіакатастрофи стали 9 людей

У Сполучених Штатах Америки у неділю, 30 листопада, сталася аварія невеликого літака Pilatus PC-12, на борту якого перебували 12 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Як повідомив представник Національної комісії з безпеки транспорту, аварія літака Pilatus PC-12 сталася в американському штаті Південна Дакота близько 12:30 за місцевим часом. Літак розбився незабаром після вильоту з аеропорта Чемберлена, за 225 км на захід від водоспаду Сіу.

Зазначається, що на момент авіакатастрофи в літаку перебували 12 людей. В результаті аварії 9 людей загинуло та троє отримали поранення. Серед причин катастрофи, які розглядають слідчі, погодні умови.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Канаді розбився легкомоторний літак Piper PA-3, в результаті чого загинули дві родини з Узбекистана. Літак впав у лісовому районі на околиці Кінгстона. Жертвами авіакатастрофи стали 7 людей, що перебували на борту літака, серед них - три дитини.

Також РБК-Україна писало, що у Демократичній Республіці Конго сталася аварія пасажирського літака Dornier 228-200. Літак незадовго після взльоту впав на густонаселений квартал міста Гома. В результаті авіакатастрофи загинули 16 пасажирів та двоє членів екіпажу літака.

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