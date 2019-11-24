У Конго назвали число загиблих в авіакатастрофі

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Жертвами авіакатастрофи стали 18 людей

У Демократичній Республіці Конго розповіли, скільки людей загинуло в результаті авіакатастрофи пасажирського літака компанії Busy Bee в аеропорту Гома. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними неназваного представника авіакомпанії Busy Bee, рятувальники витягнули з-під уламків літака щонаменше 18 тіл. Літак незадовго після взльоту врізався у густонаселений квартал міста Гома.

Представник Busy Bee зазначив, що в результаті авіакатастрофи 19-річного літака Dornier 228-200 загинули 16 пасажирів та двоє членів екіпажу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Демократичній Республіці Конго сталася аварія пасажирського літака з 17 пасажирами на борту. Було відомо, що в результаті авіакатастрофи є загиблі, однак точна кількість жертв була невідома. Тоді в авіакомпанії Busy Bee відмовлялися коментувати ситуацію.

Також РБК-Україна писало, що у штаті Флорида під час авіаційного шоу розбився військовий літак Grumman OV-1 Mohawk. На борту літака перебував лише один пілот, який внаслідок авіакатастрофи загинув.

Крім того, у американському штаті Нью-Джерсі легкомоторний літак впав на житловий будинок, що спричинило пожежу щонайменше 3 будівель. На борту літака знаходився тільки пілот. Про його стан не інформації не було.