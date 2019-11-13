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У Венеції планують оголосити стан катастрофи через повені

Новини » В світі     13.11.2019 - 12:38
У Венеції планують оголосити стан катастрофи через повені
Фото: повінь у Венеції (instagram.com/larepubblica)

Повінь у Венеції стало найбільшим з 1966 року

У Венеції відбулося одне з найбільших повеней в історії, мер міста Луїджі Брюгнаро планує оголосити стан катастрофи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що рівень води досяг позначки в 1,87 метра, що стало найбільшим повінню з 1966 року, коли вода піднялася до позначки 1,94 метра.

Як заявив Брюгнаро, він планує оголосити стан катастрофи, а також попередив про серйозні наслідки повені.

"Ситуація драматична. Ми просимо уряд допомогти нам. Вартість буде високою. Це результат зміни клімату. Ми будемо просити про стан кризи. Громадяни та підприємства збирають матеріали, корисні для демонстрації понесеного збитку", - повідомив мер Венеції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Франції в результаті сильної повені загинули три людини. Місто Безьє виявився одним із найбільш постраждалих. Понад 2000 працівників аварійно-рятувальних служб були направлені для ліквідації наслідків ураганів.

Також повідомлялося, що в Камеруні в результаті зсуву загинули 42 чоловік. Зсув був викликаний сильними дощами. Серед загиблих - 26 дітей.

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