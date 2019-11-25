У Франції зросла кількість загиблих внаслідок паводків

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Вже чотири тіла знайшли місцеві рятувальники у Франції

У Франції в департаменті Вар до чотирьох людей зросла кількість загиблих в результаті паводків. Як передає РБК-Україна про це повідомляє телеканал BFMTV.

В префектурі департаменту також додали - раніше повідомлялося про двох загиблих, тіла яких знайшли спочатку. Так, в комуні Ле-Мюи було знайдено перше тіло. Другого загиблого виявили в містечку Кабасс в машині.

"Служби безпеки і порятунку, що займаються повенями в Варі, виявили в комуні Таннерон два неживих тіла і машину пари, яка вважалася зниклою безвісти", - повідомили в префектурі.

Рятувальники продовжують пошуки 77-річного чоловіка - він пропав під час паводку в комуні Сент-Антонен-дю-Вар.

Нагадаємо, в результаті масштабного повені у Венеції (Італія) загинули 2 людини.

У суботу в зв'язку з дощами і повенями в двох департаментах на південно-сході Франції (у Варі і Приморських Альпах) був оголошений червоний рівень метеонебезпеки. У неділю рівень погодної небезпеки знизився з червоного до помаранчевого. Безліч доріг і автомагістралей виявилися недоступні для руху автомобілістів, було призупинено рух поїздів на Лазурному березі.