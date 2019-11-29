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У Канаді розбився легкомоторний літак, є загиблі

Новини » Надзвичайні події     29.11.2019 - 22:56
У Канаді розбився легкомоторний літак, є загиблі
Фото: літак Piper PA-32 (wikipedia)

В результаті авіакатастрофи загинули 7 людей

У Канаді сталася аварія легкомоторного літака Piper PA-32, а результаті чого загинули дві родини з Узбекистана. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, легкомоторний літак розбився в лісному районі на околиці Кінгстона. В результаті аварії загинули всі 7 людей, що перебували на борту Piper PA-32.

Посол Узбекистана заявив, що жертвами аварії стали дві узбекистанські родини. За його словами, серед загиблих діти віком 3, 11 та 15 років.

Крім того, у канадській Раді з безпеки на транспорті повідомили, що відправили у Кінгстон команду для розслідування аварії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Демократичній Республіці Конго сталася аварія пасажирського літака. Літак незадовго після взльоту впав на густонаселений квартал міста Гома. В результаті авіакатастрофи загинули 16 пасажирів та двоє членів екіпажу літака Dornier 228-200.

Також РБК-Україна писало, що в американському штаті Нью-Джерсі легкомоторний літак впав на житловий будинок, що спричинило пожежу щонайменше 3 будівель. На борту літака знаходився тільки пілот. Про його стан інформації не було.

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