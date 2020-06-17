Безпековий форум у Галіфаксі закликав Україну припинити політичне переслідування Порошенка

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

За словами президента форуму, Україна зробила багато самопожертв на шляху свого демократичного майбутнього

Міжнародний форум з питань безпеки у Галіфаксі закликав президента України Володимира Зеленського припинити переслідування щодо свого попередника Петра Порошенка.

Про це йдеться у зверненні президента форуму Петера Ван Праага.

"Президенту Зеленському слід знати, що прихильники демократичного та економічного розвитку України не мають жодних ілюзій щодо політичних мотивів, які стоять за спробами ув’язнити колишнього Президента України Петра Порошенка", - заявив Петер Ван Прааг.

За його словами, Україна зробила багато самопожертв на шляху до свого демократичного та процвітаючого майбутнього, і нинішній владі варто зрозуміти, що будь-які спроби кинути за ґрати своїх політичних опонентів не повинні мати місця в країні, яка прагне бути частиною спільноти цивілізованих націй.

"У разі ув’язнення колишнього президента Порошенка, Україні загрожують серйозні наслідки для її відносин з демократичними державами та інституціями, як і порушить питання про те, чи слід західним націям продовжувати надавати свою економічну та фінансову допомогу країні, яка відмовилася від верховенства права", - додав Ван Прааг.

Підсумовуючи, Ван Прааг наголосив, що "у кращих інтересах демократичного майбутнього України президенту Зеленському було б негайно закликати до припинення всіх слідчих дій щодо пана Порошенка".

Міжнародний форум з питань безпеки у Галіфаксі є позапартійною, неприбутковою організацією, яка проводить провідну у регіоні Північної Америки конференцію з питань міжнародних відносин та безпеки. Її місія полягає у зміцненні стратегічного співробітництва між демократіями світу. Цьогорічна конференція відбудеться 20-22 листопада 2020 року.

Нагадаємо, 10 червня Держбюро розслідувань вручило Порошенку підозру в тому, що він у 2018 році нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки до перевищення службових повноважень. Справа стосується призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Своєю чергою, адвокати Порошенка заявили, що підозру не було вручено, тому що за КПК - це має робити генпрокурор або керівник САП.

На думку екс-посла Канади Романа Ващука, виклик Порошенка в ДБР є "відкритою вендеттою" з поганими наслідками.

Також була оприлюднена спеціальна заява представників Європарламенту, які закликали владу в Україні дотримуватись принципів верховенства права та європейських цінностей, й додали, що справа Порошенка буде під пильним наглядом інституції.

Раніше екс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвав підозру п'ятому президенту Петру Порошенку, яка була підготовлена слідчими Державного бюро розслідувань, юридичним "трешем".

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Автор: РБК-Україна