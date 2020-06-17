Форум в Галифаксе призвал Украину прекратить политическое преследование Порошенко

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

По словам президента форума, Украина сделала много самопожертвования на пути к демократическому будущему

Международный форум по вопросам безопасности в Галифаксе призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить преследование своего предшественника Петра Порошенко.

Об этом говорится в обращении президенту форума Петера Ван Праага.

"Президенту Зеленскому следует знать, что сторонники демократического и экономического развития Украины не имеют никаких иллюзий относительно политических мотивов, которые стоят за попытками посадить бывшего Президента Украины Петра Порошенко", - заявил Петер Ван Прааг.

По его словам, Украина сделала много самопожертвования на пути к демократическому и процветающему будущему, и нынешней власти стоит понять, что любые попытки бросить за решетку своих политических оппонентов не должны иметь места в стране, которая стремится быть частью сообщества цивилизованных наций.

"В случае заключения бывшего президента Порошенко, Украине грозят серьезные последствия для ее отношений с демократическими государствами и институтами, что и поднимет вопрос о том, следует ли западным нациям продолжать оказывать свою экономическую и финансовую помощь стране, которая отказалась от верховенства права", - добавил Ван Прааг.

Подытоживая, Ван Прааг заявил, что "в лучших интересах демократического будущего Украины президенту Зеленскому было бы немедленно призвать к прекращению всех следственных действий в отношении господина Порошенко".

Международный форум по вопросам безопасности в Галифаксе является внепартийной, некоммерческой организацией, которая проводит ведущую в регионе Северной Америки конференцию по вопросам международных отношений и безопасности. Ее миссия заключается в укреплении стратегического сотрудничества между демократиями мира. Нынешняя конференция состоится 20-22 ноября 2020 года.

Напомним, 10 июня Госбюро расследований вручило Порошенко подозрение в том, что он в 2018 году якобы склонил главу Службы внешней разведки до превышения служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочки первым заместителем председателя Службы внешней разведки.

В свою очередь, адвокаты Порошенко заявили, что подозрение не было вручено, потому что по УПК - это должен делать генпрокурор или руководитель САП.

По мнению экс-посла Канады Романа Ващука, вызов Порошенко в ГБР является "открытой вендеттою" с плохими последствиями.

Также было обнародовано специальное заявление представителей Европарламента, которые призывали власть в Украине придерживаться принципов верховенства права и европейских ценностей, и добавили, что дело Порошенко будет под пристальным наблюдением институции.

Ранее экс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвал подозрение пятому президенту Петру Порошенко, которое было подготовлена следователями Государственного бюро расследований, юридическим "трэшем".

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Автор: РБК-Украина