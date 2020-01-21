У Давосі затримали двох росіян за підозрою в шпигунстві

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Обидва затримані мали дипломатичний паспорт

Двох росіян затримала поліція у Давосі за кілька місяців до початку Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tribune de Geneve.

Наголошується, що обидва росіянина були затримані в Давосі під час перевірки документів, при цьому один з них представився сантехніком, але висунув російський дипломатичний паспорт так само як і другий затриманий. "Сантехніки" з Росії планували провести три тижні.

Затриманих росіян запідозрили в шпигунстві. Tribune de Geneve з посиланням на обізнані джерела повідомила, що ті могли планувати встановлення підслуховуючих пристроїв на ВЕФ або злом комп'ютерних мереж.

У свою чергу, засновник британського фонду Hermitage Capital Уїльям Браудер припустив, що саме він був метою можливої операції російських спецслужб в Швейцарії. У бесіді з журналістом Reuters Браудер сказав, що про це йому повідомили співробітники швейцарських правоохоронних органів.



За швейцарськими законами наявність дипломатичного паспорта само по собі ще не забезпечує його власнику імунітет від арешту у разі звинувачення в шпигунстві, на це можуть розраховувати тільки дипломати, офіційно акредитовані при швейцарському МЗС. Жоден із затриманих в Давосі росіян такої акредитації не мав.

Нагадаємо, сьогодні, 21 січня, в Давосі стартує Всесвітній економічний форум, в якому візьмуть участь президенти України, Росії, США та інших країн.

РБК-Україна писало, що Зеленський на економічному форумі в Давосі виступить зі спецзаявлением.