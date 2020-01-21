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Трамп пообіцяв позбавити Європу від "недружніх постачальників енергії"

Новини » В світі     21.01.2020 - 14:51
Трамп пообіцяв позбавити Європу від "недружніх постачальників енергії"
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США заявив про готовність позбавити європейських союзників від недружніх постачальників енергії

Президент США Дональд Трамп у час виступу на економічному форумі в Давосі закликав країни Європейського союзу використовувати американський газ для забезпечення енергетичної безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна.

За словами Трампа, європейським союзникам не потрібно більше вдаватися до допомоги недружніх постачальників енергії.

"Ми закликаємо наших друзів у Європі користуватися американськими поставками енергосировини і досягти справжньої енергетичної безпеки. Багато європейські країни стикаються з повзучим зростанням цін на енергоносії, американська енергетична революція дозволяє родинам економити 2,5 тис. доларів на рік. Ми так успішні, що нам не треба імпортувати енергію з ворожих країн, у нас такі запаси газу, що наші європейські союзники не повинні бути уразливі через недружніх постачальників енергії", - заявив Трамп.

При цьому президент США не уточнив, які країни він вважає недружніми постачальниками енергії.

Раніше РБК-Україна писало, що 21 грудня Трамп підписав законопроект про військовий бюджет США на 2020 рік, який включає в себе введення санкцій відносно російського газопроводу "Північний потік-2".

Також повідомлялося, що влада США вимагають від компаній-підрядників, які займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2" згорнути роботи до 20 січня, інакше їм загрожують санкції.

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