ua en ru
Пт, 29 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Без формы не пускали? Какую "схему" заработка на студентах придумал экс-ректор НАУ

Пятница 29 августа 2025 13:46
UA EN RU
Без формы не пускали? Какую "схему" заработка на студентах придумал экс-ректор НАУ Раньше студенты НАУ должны были ходить в форме (фото: nau.edu.ua)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова

Сегодня студентам Государственного университета "Киевский авиационный институт" ходить в форме (как это было раньше в НАУ) уже не нужно.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала президент ГУ "КАИ" Ксения Семенова.

Можно ли было ходить без формы студентам НАУ

В рамках реорганизации Национального авиационного университета, высшее учебное заведение "разъединили" на Государственный университет "Киевский авиационный институт" (что является историческим названием НАУ) и Украинскую государственную летную академию (в городе Кропивницкий).

Сегодня в КАИ обязательной формы для студентов уже нет. Однако раньше в НАУ учиться без нее было нельзя.

"Когда я училась, в первый корпус не пускали без формы вообще", - вспомнила Семенова свои студенческие годы в университете.

Она рассказала также о "лайфхаке", который придумала для себя молодежь.

"У нас этот корпус (первый, - Ред.) переходами соединен с другим. В восьмом корпусе охрана была более лояльна, так что мы заходили через восьмой корпус и проходили через восьмой в первый", - поделилась президент КАИ.

Как экс-ректор НАУ придумал зарабатывать на студентах

Студенты НАУ нередко жаловались, что их форма - очень плохого качества и ее невозможно носить.

Между тем Семенова объяснила: "Форма - это была одна из схем бывшего ректора Максима Луцкого".

"Он тогда работал директором сервисного центра. И он плохого качества форму продавал студентам за большие деньги", - рассказала нынешняя руководительница университета.

Она отметила, что это - "был один из первых его "проектов". Поэтому и форма была такого качества.

Напомним, 28 сентября 2023 года в СМИ появилась информация, что правительство планирует реорганизацию Национального авиационного университета (НАУ) на фоне большого количества жалоб и скандалов.

В начале октября 2023 года тогдашний ректор НАУ Максим Луцкий, которого неоднократно обвиняли в коррупции и рейдерстве, решил "внезапно" присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины.

Уже вскоре - 13 октября 2023 года - Кабинет министров Украины поддержал решение о реорганизации Национального авиационного университета.

10 апреля 2024 года стало известно, что исполнять обязанности ректора НАУ (КАИ) начала Ксения Семенова - выпускница и преподавательница НАУ, а также депутат Киевского городского совета от партии "Слуга народа".

26 августа 2025 года Семенова была избрана президентом Государственного университета "Киевский авиационный институт".

Читайте РБК-Украина в Google News
НАУ Коррупция Схемы мошенников Студенты Образование в Украине Университеты
Новости
День памяти защитников и защитниц: Зеленский, Буданов и Сырский сделали заявления
День памяти защитников и защитниц: Зеленский, Буданов и Сырский сделали заявления
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим