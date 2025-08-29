Без формы не пускали? Какую "схему" заработка на студентах придумал экс-ректор НАУ
Сегодня студентам Государственного университета "Киевский авиационный институт" ходить в форме (как это было раньше в НАУ) уже не нужно.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала президент ГУ "КАИ" Ксения Семенова.
Можно ли было ходить без формы студентам НАУ
В рамках реорганизации Национального авиационного университета, высшее учебное заведение "разъединили" на Государственный университет "Киевский авиационный институт" (что является историческим названием НАУ) и Украинскую государственную летную академию (в городе Кропивницкий).
Сегодня в КАИ обязательной формы для студентов уже нет. Однако раньше в НАУ учиться без нее было нельзя.
"Когда я училась, в первый корпус не пускали без формы вообще", - вспомнила Семенова свои студенческие годы в университете.
Она рассказала также о "лайфхаке", который придумала для себя молодежь.
"У нас этот корпус (первый, - Ред.) переходами соединен с другим. В восьмом корпусе охрана была более лояльна, так что мы заходили через восьмой корпус и проходили через восьмой в первый", - поделилась президент КАИ.
Как экс-ректор НАУ придумал зарабатывать на студентах
Студенты НАУ нередко жаловались, что их форма - очень плохого качества и ее невозможно носить.
Между тем Семенова объяснила: "Форма - это была одна из схем бывшего ректора Максима Луцкого".
"Он тогда работал директором сервисного центра. И он плохого качества форму продавал студентам за большие деньги", - рассказала нынешняя руководительница университета.
Она отметила, что это - "был один из первых его "проектов". Поэтому и форма была такого качества.
Напомним, 28 сентября 2023 года в СМИ появилась информация, что правительство планирует реорганизацию Национального авиационного университета (НАУ) на фоне большого количества жалоб и скандалов.
В начале октября 2023 года тогдашний ректор НАУ Максим Луцкий, которого неоднократно обвиняли в коррупции и рейдерстве, решил "внезапно" присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины.
Уже вскоре - 13 октября 2023 года - Кабинет министров Украины поддержал решение о реорганизации Национального авиационного университета.
10 апреля 2024 года стало известно, что исполнять обязанности ректора НАУ (КАИ) начала Ксения Семенова - выпускница и преподавательница НАУ, а также депутат Киевского городского совета от партии "Слуга народа".
26 августа 2025 года Семенова была избрана президентом Государственного университета "Киевский авиационный институт".