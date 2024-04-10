НАУ получил нового ректора. Кто такая Ксения Семенова
Новым ректором Национального авиационного университета - НАУ - стала Ксения Семенова.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об этом назначении, новом руководителе НАУ и реорганизации образовательного учреждения.
При подготовке материала были использованы следующие источники: страница Ксении Семеновой в Facebook, официальный сайт Киевского городского совета.
Сообщение о назначении
О своем назначении на должность Семенова рассказала в социальной сети Facebook.
"С сегодняшнего дня я исполняю обязанности ректора НАУ. Это впервые, когда такое решение Министерство образования и науки принимает на основе рекомендации Наблюдательного совета", - подчеркнула женщина.
Она добавила, что ее можно считать "наследственным педагогом".
"Знаю, что такое атмосфера научного поиска с детства, и что такое ГВФ тоже знаю с дошкольного возраста. Но я не человек этой системы. Я не понимаю ценности формальных титулов, за которыми ничего не стоит, жесткой иерархии, статусности, неуместной бюрократии, приписывания в статье ничего не писавших авторов плагиата", - подчеркнула Ксения.
Она напомнила, что с несколькими активными людьми пыталась совершать изменения в НАУ "года эдак с 2015" и никогда не была "вне контекста".
"Но тогда не было на это свободы государства. Теперь позиция государства по НАУ - делать хороший инженерный университет. Наблюдательный совет настоящий, он работает и он принимает решения", - поделилась новая глава университета.
Она уточнила, что председатель наблюдательного совета - Петр Чернышов - человек "также из научной семьи, но из бизнеса".
Со стороны правительства этот "проект" координирует Михаил Федоров. Следят за происходящим - все в государстве.
"Все похоже на момент "когда, если не сейчас". У НАУ крутой потенциал и очень больно было смотреть последние 10 лет, как университет уничтожают. Теперь огромное количество профессионалов и выпускников НАУ готовы присоединиться к реформе университета. Есть люди внутри, на которых не страшно опереться. Все должно получиться. Присоединяйтесь", - подытожила Семенова.
Публикация Ксении Семеновой (скриншот: facebook.com/shelevytska)
Жизненный путь и достижения Ксении Семеновой
Ксения Семенова - выпускница и преподавательница НАУ, а также депутат Киевского городского совета от партии "Слуга народа".
Она родилась 3 марта 1990 года в Кривом Роге. Замужем, воспитывает дочь Соломию.
В 2013 году закончила обучение по направлению "Электронные устройства и системы", в 2016 - по образовательно-профессиональной программе кандидата наук в Национальном авиационном университете.
С 2015 по 2018 год работала руководительницей направления в украинской секции IEEE, являющейся крупнейшей в мире профессиональной технической организацией, занимающейся продвижением технологий.
С 2017 по 2019 год была инженером компании Radionics в направлении алгоритмов обработки сигналов и симуляции сигнала радаров.
С 2017 по 2021 год возглавляла коммуникации в сети академических бизнес-инкубаторов YEP, которая занимается бизнес-образованием для молодежи и развивает предпринимательскую экосистему Украины.
С 2019 года - помощница народного депутата Романа Грищука, председателя подкомитета по вопросам образования на протяжении жизни и внешкольного образования, а также адаптации законодательства Украины к положениям права Европейского Союза комитета.
Депутатом Киевсовета Семенова была избрана в 2020 году. Она вошла также в Постоянную комиссию Киевского городского совета по вопросам цифровой трансформации и административных услуг - стала заместителем председателя этой комиссии.
С 2021 года - директор образовательных программ в бизнес-инкубаторе YEP.
24 февраля 2022 года стала соучредительницей благотворительного фонда "Солом'янські котики", специализирующегося на тактической медицине, гуманитарном разминировании, авто для военных и организации пунктов несокрушимости.
В 2023 году стала участником программы Young Elected Politicians и представляла Украину и Киев на 156 пленарном заседании Комитета регионов в Брюсселе.
Что известно о реорганизации НАУ
28 сентября 2023 года в СМИ появилась информация, что правительство планирует реорганизацию НАУ на фоне большого количества жалоб и скандалов.
В начале октября 2023 года тогдашний ректор НАУ Максим Луцкий, которому неоднократно предъявлялись обвинения в коррупции и рейдерстве, решил "внезапно" присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины.
Уже вскоре - 13 октября 2023 года - Кабинет министров Украины поддержал решение о реорганизации Национального авиационного университета.
Исходя из этого, высшее учебное заведение будет разделено на два других:
- Государственный университет "Киевский авиационный институт" (историческое название НАУ)
- отдельное заведение под названием Украинская государственная летная академия (г. Кропивницкий)
Советником министра образования и науки Оксена Лисового по вопросам развития НАУ был назначен экс-президент "Киевстара" Петр Чернышов.
Вместе с распоряжением о реорганизации, МОН анонсировало, что планирует:
- выдать приказы о назначении новых руководителей образовательного учреждения
- создать наблюдательный совет при ГУ "КАИ" (который будет следить и поддерживать управление университета в период его преобразования и последующего функционирования)
В то же время в Минобразования отметили, что "реорганизация заведения не повлияет на условия труда и уровень заработных плат образовательных работников, однако приведет к обновлению состава руководства университета и внутренних управленческих процессов, что крайне необходимо для эффективной трансформации заведения".
Напомним, ранее мы рассказывали, что студенты-журналисты из КНУ требуют уволить преподавателя из-за сексизма и пророссийских позиций.
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