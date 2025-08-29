ua en ru
Пт, 29 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Без форми не пускали? Яку "схему" заробітку на студентах вигадав екс-ректор НАУ

П'ятниця 29 серпня 2025 13:46
UA EN RU
Без форми не пускали? Яку "схему" заробітку на студентах вигадав екс-ректор НАУ Раніше студенти НАУ повинні були ходити у формі (фото: nau.edu.ua)
Автор: Ірина Костенко, Катерина Гончарова

Сьогодні студентам Державного університету "Київський авіаційний інститут" ходити у формі (як це було раніше в НАУ) вже не потрібно.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла президент ДУ "КАІ" Ксенія Семенова.

Чи можна було ходити без форми студентам НАУ

У межах реорганізації Національного авіаційного університету, вищий навчальний заклад "роз'єднали" на Державний університет "Київський авіаційний інститут" (що є історичною назвою НАУ) та Українську державну льотну академію (в місті Кропивницький).

Сьогодні у КАІ обов'язкової форми для студентів вже немає. Проте раніше в НАУ навчатись без неї було не можна.

"Коли я вчилася, в перший корпус не пускали без форми взагалі", - пригадала Семенова свої студентські роки в університеті.

Вона розповіла також про "лайфхак", який вигадала для себе молодь.

"У нас цей корпус (перший, - Ред.) переходами з'єднаний з іншим. У восьмому корпусі охорона була більш лояльна, то ми заходили через восьмий корпус і проходили через восьмий в перший", - поділилась президент КАІ.

Як екс-ректор НАУ придумав заробляти на студентах

Студенти НАУ нерідко скаржились, що їхня форма - дуже поганої якості та її неможливо носити.

Тим часом Семенова пояснила: "Форма - це була одна зі схем колишнього ректора Максима Луцького".

"Він тоді працював директором сервісного центру. І він поганої якості форму продавав студентам за великі гроші", - розповіла теперішня очільниця університету.

Вона зауважила, що це - "був один із перших його "проектів". Тому і форма була такої якості.

Нагадаємо, 28 вересня 2023 року у ЗМІ з'явилась інформація, що уряд планує реорганізацію Національного авіаційного університету (НАУ) на тлі великої кількості скарг і скандалів.

На початку жовтня 2023 року тодішній ректор НАУ Максим Луцький, якому неодноразово закидали звинувачення в корупції та рейдерстві, вирішив "раптово" долучитися до лав Збройних сил України.

Вже незабаром - 13 жовтня 2023 року - Кабінет міністрів України підтримав рішення про реорганізацію Національного авіаційного університету.

10 квітня 2024 року стало відомо, що виконувати обов'язки ректора НАУ (КАІ) почала Ксенія Семенова - випускниця і викладачка НАУ, а також депутатка Київської міської ради від партії "Слуга народу".

26 серпня 2025 року Семенову було обрано президентом Державного університету "Київський авіаційний інститут".

Читайте РБК-Україна в Google News
НАУ Корупція Схеми шахраїв Студенти Освіта в Україні Університети
Новини
День пам'яті захисників і захисниць: Зеленський, Буданов і Сирський зробили заяви
День пам'яті захисників і захисниць: Зеленський, Буданов і Сирський зробили заяви
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим