Без форми не пускали? Яку "схему" заробітку на студентах вигадав екс-ректор НАУ
Сьогодні студентам Державного університету "Київський авіаційний інститут" ходити у формі (як це було раніше в НАУ) вже не потрібно.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла президент ДУ "КАІ" Ксенія Семенова.
Чи можна було ходити без форми студентам НАУ
У межах реорганізації Національного авіаційного університету, вищий навчальний заклад "роз'єднали" на Державний університет "Київський авіаційний інститут" (що є історичною назвою НАУ) та Українську державну льотну академію (в місті Кропивницький).
Сьогодні у КАІ обов'язкової форми для студентів вже немає. Проте раніше в НАУ навчатись без неї було не можна.
"Коли я вчилася, в перший корпус не пускали без форми взагалі", - пригадала Семенова свої студентські роки в університеті.
Вона розповіла також про "лайфхак", який вигадала для себе молодь.
"У нас цей корпус (перший, - Ред.) переходами з'єднаний з іншим. У восьмому корпусі охорона була більш лояльна, то ми заходили через восьмий корпус і проходили через восьмий в перший", - поділилась президент КАІ.
Як екс-ректор НАУ придумав заробляти на студентах
Студенти НАУ нерідко скаржились, що їхня форма - дуже поганої якості та її неможливо носити.
Тим часом Семенова пояснила: "Форма - це була одна зі схем колишнього ректора Максима Луцького".
"Він тоді працював директором сервісного центру. І він поганої якості форму продавав студентам за великі гроші", - розповіла теперішня очільниця університету.
Вона зауважила, що це - "був один із перших його "проектів". Тому і форма була такої якості.
Нагадаємо, 28 вересня 2023 року у ЗМІ з'явилась інформація, що уряд планує реорганізацію Національного авіаційного університету (НАУ) на тлі великої кількості скарг і скандалів.
На початку жовтня 2023 року тодішній ректор НАУ Максим Луцький, якому неодноразово закидали звинувачення в корупції та рейдерстві, вирішив "раптово" долучитися до лав Збройних сил України.
Вже незабаром - 13 жовтня 2023 року - Кабінет міністрів України підтримав рішення про реорганізацію Національного авіаційного університету.
10 квітня 2024 року стало відомо, що виконувати обов'язки ректора НАУ (КАІ) почала Ксенія Семенова - випускниця і викладачка НАУ, а також депутатка Київської міської ради від партії "Слуга народу".
26 серпня 2025 року Семенову було обрано президентом Державного університету "Київський авіаційний інститут".